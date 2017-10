Quilmes se quedó con el pase

Google Plus

Foto: La Liga Contenidos.

En el Estadio Islas Malvinas, Quilmes fue a cerrar la serie del Super20 para pasar a la siguiente y en un gran clásico ante Peñarol. El cervecero fue más en la primera parte donde sacó la ventaja exacta para mantenerla y poder sellar su pase, dejando a su rival en el camino; enfrentándose a un duro rival, San Lorenzo.

Fue en la primera parte, donde el local sacó la diferencia exacta para más tarde mantenerlo; con un primer cuarto empezando muy parejo con fue Quilmes que sacó la ventaja, pero a triples el milrayitas emparejó el asunto. Punto a punto casi sin parar fueron, donde cuando el local sacaban diferencia con Basualdo y Basabe; la visita con Gianella volvía a poner paridad, pero el último minuto fue todo de Ruiz que con un triple y a libres selló 27 a 22.

El segundo cuarto, fue más justo con un parcial 22 - 19, con Quilmes volviendo a sacar más distancia; y los minutos fueron con la visita acercándose con los tiros de Leiva y Gianella mientras que el local se alejaba a triples o ataques rápidos. Punto a punto fueron, con un Flor y Basabe que ponían los puntos para el Cervecero; y Leiva en compañía le seguía dando vida. Llegando al final, el local sacó diferencia a triples que lo mantuvieron para cerrar el entretiempo 49 a 41.

La vuelta al partido, Peñarol ajustó los errores defensivos y se llevó dos parciales empatados con su rival, pero fue la diferencia inicial que no pudo alcanzar y un Quilmes, que nunca se quedó. El tercer cuarto, Flor no paraba de sumar haciéndose en cada momento más goleador, del otro lado los puntos se iban repartiendo entre Leiva y Diez; punto a punto iban donde la visita no podía acortar lo suficiente el marcador, más allá de las llegadas de Leiva y Zurschmitten; que por el local en equipo sellaron 71 a 63.

El final no cambió más de lo que se veía, con un parcial empatado, y con momentos de sorpresa por parte de Peñarol que se ponía a punto, pero Quilmes de la mano de Flor volvía a poner todo en su lugar. Y así fue el comienzo, que con 3 minutos de juego Leiva, dejaba un 73 a 71, en el marcador; sin embargo Flor ya imparable por la defensa visitante sacaba ventaja poniendo tranquilidad en el conjunto local. Triple a triple, y punto a punto pusieron el partido, que ya sobre el final, fue dejando sin chances al milrayitas que iba perdiendo las esperanzas finalizando todo 94 a 86.

Síntesis

Quilmes: Ferreyra 12, Flor 27, Ruíz 19, Sánchez 10 (x) e Basualdo 12 (FI); Basabe 12, Cantón 2 (x), Sansimoni y Maciel.

DT: Javier Bianchelli.

Peñarol: Gianella 10, Cochran 13, Pettigrew 10, Diez 10 (x)y Leiva 15 (x) (FI); Zurschmitten 17, Alloatti 4, Guaita 2, Fernández 5, Fazzini y Marcos.

DT: Leonardo Gutiérrez.