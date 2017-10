Oklahoma se levantó

Google Plus

Westbrook anotando una canasta ante la mirada del jugador de los Bulls. Foto: NBA

En el United Center, Chicago recibió a un golpeado Oklahoma, que fue con todo a buscar un triunfo de visitante y con un gran trabajo del Big Three (Russell Westbrook, Paul George y Carmelo Antonhy), no tuvieron piedad contra un flojo local que no pudo meterse nunca en partido sufriendo una gran derrota. Por otro lado, Westbrook sumó un nuevo triple-doble, que lo convirtió en el primer jugador en convertirle un triple-doble a 29 franquicias diferentes.

De principio a fin, fue arriba los Thunder; con un primer cuarto que fue de mucho goleo y parejo, con un parcial 5 -0 en el inicio el local sumó con un triple de Lauri Markkanen para ponerse a tiro, pero George a triples y Steven Adams bajo el poste, fueron sacando más y más ventaja desesperando a Chicago que pudo después de 2 minutos volver a sumar con otro triple de Paul Zipser. Fue recién en la mitad del cuarto, que con los equipos poniéndose punto a punto los Bulls a triples encontraron emparejar el marcador, pero nunca superando a la visita que se mantenía a juego interno por Westbrook y Antonhy; que ya sobre el final fueron más tranquilos dejando todo 23 a 26.

El segundo cuarto fue arrasador, un parcial 24-8, dejó sin jugar a Chicago que no sólo nunca pudo frenar al rival sino que tampoco pudo llegar al aro. Raymond Felton y Jerami Grant fueron los encargados de ir sumando los puntos para la visita; que recién alcanzando la mitad del cuarto Cristiano Felicio sumó los primero dos puntos para el local. A triples respondía Oklahoma y con Westbrook bajo el poste, imparables seguían sumando mientras que aisladamente con tiros libres los Bulls llegaban al aro; que ya sobre el final sin parar Westbrook selló el entretiempo 50 a 31.

La vuelta al partido, fue igual que el entretiempo; Oklahoma estaba encendido y no frenó pasado el tiempo de descanso.

El tercer cuarto, fue nuevamente para el rival visitante con un parcial 32-22, con Chicago metiéndose en juego luego de los 8 puntos previos. Tuvieron un inicio punto a punto, con mucha eficacia de los lados, Markkanen se ponía el equipo al hombro para sumar de a tres, mientras que George y Antonhy se llevaban los puntos de la visita. Si bien, iban tanto a tanto los Thunder sacaban la diferencia con 4 bandejas seguidas, mientras que el local llevaba una para su autoría. Pero con el final fue entero de Antonhy, que sumó 2 triples (4 en el cuarto), que Kris Dunn y Markkanen solo pudieron dejar el resultado 82 a 53.

El final, ya estaba dado; Chicago no iba a superar al rival y así fueron llevando los dos equipos el último cuarto con poco goleo, y un parcial 19-16. Fueron tiros aislados, hasta la mitad del cuarto donde Felton y Grant de la visita sumaban; mientras que Dunn, Denzel Valentine y David Nwaba lo hacían del otro. Ya con un equipo suplente, jugaba Oklahoma los últimos minutos y aún así seguía Josh Huestis y Alex Abrines fueron los encargados de llevar los puntos y bien lo hicieron, mientras que finalizando todo 101 a 69.

Síntesis:

Chicago Bulls: Zipser 3, Markkanen 15, Lopez 10, Holiday 11, Grant 2, Valentine 8, Pondexter 6, Dunn 8, Felicio 2, Nwaba 4, Felder.

Oklahoma City: George 20, Antonhy 21, Adams 12, Roberson 5, Westbrook 12 p, 13 r, 13 a; Abrines 5, Grant 6, Felton 12, Patterson 2, Johnson 2, Ferguson 2, Collison.