San Martín puso primera

Foto: La Liga Contenidos

En el Carlos Cerutti, Atenas fue en busca de poner el primer punto de la serie ante San Martín a su favor; pero el premio terminó siendo para la visita, por su paridad en todo los minutos del encuentro. El Griego fue arriba la primera parte, pero los correntinos son impecables cuando ajustan la defensa y terminaron poniendo la serie a su favor.

Un primer cuarto de mucho goleo para los dos equipos, siendo a su vez los minutos con más puntos; con mucha paridad a la hora de llegar al aro, que fue Atenas con Jerome Meyinsse en sacar la primera distancia en el marcador. Con los cordobeses arriba, la visita salió a buscar emparejar, pero se encontró con dos triples seguidos de Juan Pablo Cantero, que le daba el liderazgo; sin embargo, San Martín, junto con Lucas Faggiano salió rápido al juego interno empatando el resultado momentáneamente; punto a punto se pusieron sobre el final con un Leonardo Mainoldi manejando los triples del visitante y Meyinsse con Donald Sims haciendo lo suyo, que le dieron el final 29 a 24.

El segundo cuarto, no cambió, se mantuvo el juego; pero el Griego no pudo mantener el mismo nivel y San Martín acortó el marcador con un parcial 24-21. Así fue el inicio, con el Rojinegro saliendo un triple de Jonathan Treise y Justin Keenan ayudando bajo el poste; el elenco cordobés no se quedó, saliendo con Mateo Chiarini y Sims para mantenerse arriba. San Martín con tiros aislados acortada lentamente la distancia y el local no podía llegar para mantenerse, fue recién pasando los tres minutos de juego, que punto a punto lograron ponerse con Meyinsse y Cantero en dupla yendo al aro, y Keenan con Faggiano del otro lado, hasta el cierre del entretiempo 50 a 48.

La vuelta al partido, fue un cambio rotundo; Atenas se quedó y no era aquel equipo que intimidaba en la primera parte y San Martín mantuvo el mismo ritmo. Así fue el tercer cuarto, un parcial 20-14 para que la visita sacara ventaja; y rápidamente la sacó con Jeremiah Wood y Keenan desde adentro del área, poco se veía del Griego que solo llego con un triple de Cantero. Fue recién sobre los minutos del final, que Nicolás Romano para el local lograba volver a emparejar el marcador, para ponerse punto a punto, Coco Mainoldi aun así salió con sus triples alejándose y Sims llegó con un triple pero Treise dio el final 68 a 64 para el Santo correntino.

El último cuarto, fue parecido al inicio del encuentro; pero al revés fue San Martín quién se llevó los puntos y Atenas no pudo emparejarlo. Con un inicio a puro juego, Keenan imparable desde el poste bajo salió con todo y sacó más diferencia, mientras que del otro lado las llegadas de Diego Lo Grippo no daban resultado. Para la mitad del cuarto, la dinámica del inicio se había calmado, Faggiano llevaba los puntos para la visita, y Romano para el Griego intentaba mantener a su equipo; pero casi sin un minuto sin llegar al aro para los dos conjuntos; fueron los correntinos con Mainoldi que a triples volvía a sacar distancia, Atenas fue a todo o nada con Meyinsse tarde, finalizando 95 a 85.

Síntesis:

Atenas: Cantero 17, Sims 14, Fernández Chávez 7, Romano 13, Meyinsse 21 (FI); Lo Grippo 6, Lema 3, Chiarini 4, Johnson.

DT: Nicolás Casalánguida

San Martín: Faggiano 19, García 8, Aguerre, Mainoldi 27, Wood 14 (FI); Keenan 18, Lescano 2, Treise 7, González.

DT: Sebastián González.