San Martín invicto a cuartos

En el Gigante Rojinegro, San Martín se volvió a llevar un gran triunfo ante Atenas que volvió a quedarse en la mitad del tiempo. El equipo correntino no perdono ninguna chance y mantuvo el invicto en su casa, que asimismo le dio el pase a los cuartos de final en el Super20, dejando en el camino al equipo de Córdoba.

Un primer cuarto, muy parejo; que fue empezando de menos a más; el griego dio el primer golpe con Meyinsse y Cantero, y el local Mainoldi y Faggiano emparejaba. A triples parecía irse Atenas pero Aguerre salió a contestar rápido; ya sobre el final, los equipos se tranquilizaron después de llevarlo tanto a tanto y recién en el último minuto se volvió a ver acción con Chiarini y un triple alejando a la visita, pero Mainoldi selló 20 a 21.

El segundo cuarto; cambio todo con un parcial 24-18, el rojinegro se mantuvo motivado ajusto los problemas de la primera parte y aprovecho a un Atenas flojo. Sin embargo, con un comienzo cuesta arriba fue para el local, el griego salió a mantener la distancia que la mantuvo hasta la mitad del cuarto en conjunto; pero Keenan y Treise estaban imparables y no solo emparejaron el marcador sino que lo pusieron a su favor. Meyinsse y Cantero volvieron a salir al ataque, pero Keenan y Faggiano terminaron el entretiempo 44 a 39.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto no vario en lo que ya se venía viendo; Atenas no ajusto la defensa para poder parar al equipo correntino, que estaba imparable, llevándose un parcial 25-18. Con un inicio a favor del local, que saco 10 puntos de distancia la mayor en el partido; con Chaves, el griego intento acortar la ventaja; pero Wood y Mainoldi no dejaron que pasara y siguieron llevando la distancia que Lescando sumo con un triple ya sobre el cierre terminando todo 69 a 57.

El último cuarto, fue de mucho goleo casi con mi la primera parte con San Martín yendo a cerrar el partido sin quedarse; desde la salida de la pelota punto a punto fueron con Faggiano a la cabeza para el local, y en conjunto para Atenas. Asimismo, lentamente se fue quedando el griego y el el rojinegro saco 18 puntos de distancia que casi sellaron el partido; pasando la mitad del cierre, Romano y Chiarino salieron acortadno la distancia queriendo poner suspenso al final; pero solo lograron ponerse punto a punto, para finalizar 98 a 83.

Síntesis:

San Martín: Faggiano 15, García Zamora 9, Aguerre 11, Mainoldi 13 y Wood 8 (fi), Lescano 11, Keenan 14, Treise 9, González 8 y Solanas.

DT: Sebastián González.



Atenas: Cantero 7, Sims 10, Fernández Chávez 12, Romano 15 y Meyinsse 16 (fi), Johnson 13, Chiarini 8, Lema, Baralle y Lo Grippo 2.

DT: Nicolás Casalánguida.