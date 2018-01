Remontada y triunfo para Peñarol

Google Plus

Foto: La Liga Contenidos.

En el Polideportivo Islas Malvinas, se volvieron a ver las caras Peñarol y Quilmes. Mientras que el Cervecero viene de grandes actuaciones, la otra cara de la moneda era el Milrayitas con cuatro derrotas consecutivas; pero los clásicos son clásicos y más allá de la gran primera parte de la visita, Peña metió un excelente último cuarto y se terminó llevando el triunfo.

Con tres triples de Alejandro Diez, empezó Peñarol el primer cuarto, mientras que a bandejas se acomodaba el rival, pero en lo que parecía que iba a ser un duelo parejo, el Cervecero empezó a sacar lo mejor con Iván Basualdo a la cabeza y así logro llevar la delantera. El Milrayitas, siguió buscando formas de emparejar el marcador con tiros de Steffphon Pettigrew y Kyle Lamonte; pero Eric Flor se unió con Basualdo y no sólo sacaron rápidamente diferencia sobre el final, sino que Enzo Ruíz con un triple selló el inicial 29 a 19.

El segundo cuarto, fue más parejo y de menor relevo, pero Quilmes seguía dando problemas a un Peñarol que no le encontraba la vuelta y no podía mejorar su defensa, dejando un parcial 19-16. Desde el banco salieron los goles para el local con triples de Nicolás Zurschmitten, pero Flor calentaba motores manteniendo la ventaja para su equipo; sin embargo, el partido se planchó hasta casi la mitad de los minutos y fue el Milrayitas que con tiros aislados lentamente se acercaba. Pero, el Cervecero se despertó a tiempo y punto a punto puso el encuentro, hasta el minuto final; donde la visita volvió a sacar todo en defensa, para sacar ventaja bajo el poste, dejando el entretiempo 47 a 35.

La vuelta al partido, para el tercer cuarto, dio un vuelco 360 grados para Peñarol; el local salió decidido a llevarse todo y no sólo mejoró considerablemente su defensa, sino que no paró un segundo de llegar al aro, Quilmes por su lado no se quedó dejando un parcial 28 - 21. El inicio fue entero del local, 8-0 metió para que el rival reaccionara con Basualdo y Ezequiel Basabe, pero Lamonte y Nicolás Gianella pusieron el marcador un punto abajo poniendo a Quilmes en problemas. Con la dupla inicial y a triples, nuevamente pudo sacar una ventaja importante calmando el asunto; pero el Milrayitas, con Gianella a la cabeza fue emparejando sobre el final que con un triple final de Jonathan Slider cerró 63 a 68.

El último cuarto, fue arrasador, Peñarol puso quinta y se llevó puesto a un Quilmes que demostró poco carácter sobre el cierre; con 35 puntos para el local, lejos el mejor cuarto de lo que se viene viendo para el equipo de Gutiérrez. Aún así, la acción no empezó en el comienzo, sino que fue parejo en los minutos iniciales; el local acortó la ventaja a tres y desde ahí iban punto a punto hasta la mitad del cierre. Un triple de Gianella y otro de Zurschmitten empató el marcador con cuatro minutos por jugar, tanto a tanto se mantuvieron con Basualdo y Flor siguiendo a la cabeza para su equipo, mientras que Gianella imparable se aventajó y el Cervecero de poco juego no salió a buscar el encuentro; mientras que Peñarol fue a sellarlo con Zurschmitten, finalizando 98 a 90.

Síntesis

Peñarol: Gianella 25, Lamonte 11, Pettigrew 5, Diez 13, Leiva 5 (FI). Alloatti 8, Zurschmitten 18, Guaita 7 y Slider 6.

DT: Leonardo Gutiérrez.

Quilmes: Ferreyra (X) 10, Flor 21, Ruiz 11, Maciel 5, Basualdo 18 (FI). Basabe 12, Cantón 7 y Sansimoni (X) 6.

DT: Javier Bianchelli.