Olímpico ganó y cortó la racha

Olímpico triunfó en su casa y llegó a su sexto éxito liguero. Foto: Mariano Díaz

Olímpico de La Banda no tuvo un buen comienzo de temporada. Un mal paso por el Súper 20 y varios partidos que no dieron respuestas en la Liga Nacional dieron por decretado el abandono del mandamás Hernán Laginestra, con lo cual dio inicio a la etapa de Adrián Capelli. A su vez, hubo un éxodo de algunos jugadores y la incorporación de jugadores como Jonathan Machuca. Luego de varios juegos, Olímpico de La Banda empezó a mejorar su juego pero sin embargo no lograba el resultado positivo. El último antecedente era una alegría en casa ante Peñarol de Mar del Plata. Por lo cual, el objetivo importante era ganar para empezar a escalar las posiciones y tener confianza de cara a lo que viene. Y lo logró ante Weber Bahía Basket la semana pasado con un holgado 81 a 58 en condición de local. Ahora, la meta era ganar dos juegos seguidos

Y la meta llegó este sábado, donde en el estadio Vicente Rosales, los santiagueños pueden respirar aliviados. En un complicado partido ante Estudiantes de Concordia, salió ganando 86 a 78, con un buen sprint en el último cuarto.

El partido empezó mejor para los locales, quienes al cabo de los primeros diez minutos, estaban arriba 22 a 21. El partido comenzó con el protagonismo de los foráneos. Rodney Green y Dionte Christmas de parte de Olímpico; Jasiel Rivero y Clay Tucker del lado del Verde. Pero poco a poco, Tucker realizó una serie de dobles seguidos y alejó a los suyos. Luego Anthony Smith, con cinco puntos seguidos, estiró a seis la diferencia (21-15). Pero ahí apareció la mano de Justin Williams, Facundo Giorgi y Jonathan Machuca, quienes impusieron un parcial 7-0 en menos de un minuto y se llevaron la ventaja inicial.

Para el segundo período los concordienses dieron un giro de 180 grados. Con el puertorriqueño Rivero como eje del ataque y Alejandro Zurbriggen como principal aliado, se llevaron al descanso la delantera 39 a 36 con un parcial 18-14. Del lado anfitrión, el experimentado Damián Tintorelli dominó los tableros y mostró la guapeza con la que jugó durante gran parte de su carrera.

En el tercer capítulo los entrerrianos reafirmaron su buen momento con un parcial 22-16, que dejaba todo 62 a 51 con sólo un cuarto por jugar. Pese al buen dominio visitante, primero tuvo que soportar una racha 9-0 en contra con Green, Williams, Christmas y Giorgi de protagonistas. Pero ahí aparecieron los aportes desde la línea de los suspiros de Smith, un doble y un triple de Leandro Vildoza, las continuas y efectivas penetraciones de Rivero y la mano caliente desde el triple de Emilio Domínguez para sacar de quicio a Capelli por ver como sus dirigidos perdieron el control del juego y permitieron una mini-racha.

En el segmento decisivo Estudiantes se equivocó feo y pagó caro su mala definición. Olímpico aprovechó todas las falencias del rival y con un parcial 34-17, terminó alcanzando su sexto triunfo en la Liga Nacional por 86 a 78. Apareció Maxi Stanic con un buen aporte desde el banco y levantó el ánimo del equipo. También lo hizo Tintorelli con varios puntos cerca del aro y en la línea de libres. Machuca, el armador titular, demostró su serenidad en momentos claves y con tranquilidad fue llevando a su equipo a la victoria, la cual llegó con dos dobles sobre el final del norteamericano Green.

Las grandes figuras de la noche para el Negro Bandeño fueron Rodney Green con 22 puntos y siete rebotes, seguido de Jonathan Machuca con 16 unidades y ocho asistencias. El interno Damián Tintorelli y el base Maxi Stanic, con 11 y 10 tantos respectivamente, fueron las apuestas fuertes que vinieron desde el banco.

Del lado del Verde, los tres jugadores más importantes fueron los extranjeros Jasiel Rivero, Anthony Smith y Clay Tucker. Los dos primeros consiguieron dobles-dobles: el boricua acabó con 23 puntos, 12 rebotes y 37 de valoración, mientras que el norteamericano llegó a los 16 tantos y 12 recobres. Por otra parte, Tucker finalizó con 14 unidades, cuatro robos y cuatro asistencias.

Ahora Olímpico escaló a la décima séptima posición de La Liga con un récord 6-12 y ahora querrá alargar su racha cuando reciba a Instituto de Córdoba el próximo viernes en el horario de las 22.

En tanto que Estudiantes mantiene una irregularidad prolongada en La Liga, pese a su buen desempeño en la Liga de las Américas, y por ahora se ubica décimo con una marca 7-7. Su próxima cita será este lunes a las 22 horas en el Delmi ante Salta Basket, otro elenco sumergido en la tabla y necesitado de una victoria.