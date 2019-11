Ganador y resultado pelea Mayweather - Pacquiao 2015

Nos despedimos con esta gran foto que muestra la buena relación que mantienen Mayweather y Pacquiao. Esperemos que hayan disfrutado de la pelea cómo lo hemos hecho nosotros y ojalá pronto tengamos un segundo episodio de este gran combate. ¡Hasta la próxima!

El cuarto round y la gran combinación de golpes de Manny Pacquiao.

¡Mayweather y un gran golpe de derecha!

#Floyd #TMT . Winner

El otro enfrentamiento de la noche. Mayweather vs el público.

¡Gran derechazo de Manny Pacquiao!

Pacquiao pega y pega, Mayweather niega que alguno de esos golpes lo haya debilitado.

De esta forma Manny declaraba tras haber perdido por puntos frente a Mayweather. El filipense cree que la decisión no fue justa.

Floyd Mayweather luce su cinturón de más de 3000 esmeraldas que lo consagra como campeón de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo.

Manny Pacquiao declaró que ahora se tomará "un descanso" antes de pensar en su futuro. Hoy el filipino no pudo demostrar su mejor boxeo ante Floyd que se movió constantemente y no se dejó tocar en seguidilla.

Floyd Mayweather insinuó que volverá a pelear en septiembre. ¿Habrá Mayweather - Pacquiao II?

Money aumenta su invicto y en sus 38 años continúa con su 48-0.

¡Ganó Floyd Mayweather! Por decisión unánime el estadounidense se quedó con el combate.

¡¡Terminó la pelea!! ¿Quién será el ganador?

¡Comenzó el último round!

¡¡Se fue el penúltimo episodio!!

¡Comenzó el úndecimo round! 10-9 para Pacquiao en el asalto anterior.

Regularon aires ambos puglistas en el décimo round. ¡Últimos dos asaltos en el MGM Grand Garden Arena!

¡Finalizó el noveno asalto!

¡Arranca el noveno! 10-9 para Pac en el round número ocho.

¡Final del octavo round! Muy conservador Mayweather, Pacquiao intenta medir a Money, pero no logra conectarlo.

¡Comenzó el octavo asalto!

Gran séptimo round por parte de ambos. Manny encontró buenas combinaciones pero no fueron certeras.

¡Terminó el sexto round! ¡Gran avance de Pacquiao! Floyd mantiene su posición e intenta contraatacar en cualquier oportunidad.

¡El sexto round ya esta en marcha!

¡Se fue el quinto asalto! 10-9 para Mayweather.

¡Comenzó el quinto!

¡Gran round de Pacquiao! Avanza y avanza el filipino.

Largó el asalto número cuatro.

¡Se fue el tercer round!

¡Comenzó el tercer episodio!

¡Final del segundo round! Dividen golpes, por ahora ninguno marca la diferencia.

¡Arrancó el segundo asalto! 10-9 fue el primer round para el estadounidense.

¡Se terminó el primer round!

¡Comenzó la pelea del siglo! ¡Comenzó Mayweather vs Pacquiao!

Todo el MGM corea "Manny, Manny" en su presentación. Contraria es la reacción al momento de la lectura de los datos personales de Mayweather.

¡Money ingresa al ring!

¡Ahora es el turno del campeón! ¡Se viene Floyd Mayweather!

Ya se encuentra el filipino en el cuadrilátero a la espera de su rival.

¡Pacquiao ya ingresa al pasillo que lo llevará al ring!

¡Manny Pacquiao avanza hacia el ring!

Jamie Foxx interpreta ahora el himno de los Estados Unidos de América. ¡Ya se viene Mayweather vs Pacquiao !

Ya sonó el himno mexicano en el MGM y ahora el himno filipino se hace escuchar en el Grand Garden Arena.

Se hacen esperar tanto Manny como Floyd. El MGM y el mundo ya están a expectantes por la pelea del siglo.

Ultiman detalles tanto Mayweather como Pacquiao, en minutos seguiremos en directo la pelea del siglo por VAVEL.com

La pelea del siglo en las redes sociales parece tener a un claro vencedor. ¿Podrá dar el batacazo el filipino?

Evander Holyfield también dijo presente en Las Vegas para ver la pelea del siglo .

Jordan ya esta dentro del MGM para seguir la pelea Mayweather vs Pacquiao.

¡Ya se viene Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao! ¿Cómo crees que terminará la pelea del siglo? Comentanos tus sensaciones en Twitter, @VAVELcom

¡Ganó Leo Santa Cruz! El terremoto se quedó con la pelea. 100-90 fueron las tarjetas.

¡Terminó la pelea! Aguardamos por los puntajes oficiales, aunque Leo Santa Cruz parece que se quedará con la batalla. ¡Ya se viene Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao !

¡Comenzó el último asalto!

Se fue el noveno round. Tan sólo quedan tres minutos para decidir si Cayetano o Santa Cruz se quedan con la última pelea previa al evento principal. En instantes Mayweather vs Pacquiao .

¡Dos últimos asalto del último combate previo a la pelea del siglo!

¡El octavo round ya esta en marcha!

Golpe a golpe se terminó el asalto número siete.

¡Ya se puso en marcha el séptimo episodio!

¡Se nos fue el sexto round!

Concluyó el quinto episodio. Un poco más parejo y sin un claro dominador por ahora, Santa Cruz es más pero no logra concretar golpes certeros... ¡Ya largó el sexto asalto!

¡Comienza el quinto round!

¡Final del cuarto! Leo Santa Cruz sigue avanzando en el MGM,

Se nos fueron los primeros nueve minutos de la pelea previa al combate estelar. ¡30 minutos nos separan de Mayweather vs Pacquiao !

¡Arranca el tercer asalto!

¡Se nos fue el segundo! Siguen intercambiando puños Cayetano y Santa Cruz, este último parece estar más cerca de concretar sus golpes

¡Muy buen primer round! Un gran golpe por golpe se vivió en el MGM. 10-9 para Santa Cruz.

¡Ya comenzó la pelea Cayetano-Santa Cruz!

Leo Santa Cruz hace su ingreso al cuadrilátero. ¡En instantes Cayetano - Santa Cruz en directo por VAVEL.com!

¡Ingresa el mexicano José Cayetano al ring del MGM!

Así festejaba Lomachenko la retención de su título.

¡Ya arribó Floyd Mayweather al MGM Grand Garden Arena! ¡Menos de una hora para la pelea del siglo !

¡Ganó Vasyl Lomachenko! ¡KO para el ucraniano! El puertorriqueño estuvo dos veces en la lona y no pudo contener el gran avance del campeón mundial, quien retiene el título de campeón peso pluma OMB.

¡Últimos cuatro rounds!

Se terminó el octavo asalto, el boricua puertorriqueño no puede contrarrestar el gran ataque del campeón mundial.

¡Llegó Manny Pacquiao al MGM! Sonriente como siempre arribo el filipino a la arena. Estamos a poco más de una hora del combate Mayweather vs Pacquiao.

¡Comenzó el octavo!

¡Final del séptimo asalto! Muy cerca el ucraniano de lograr el primer KO de la noche.

Final del sexto asalto... y ¡ya comenzó el séptimo episodio!

¡Sexta vuelta en marcha en el MGM!

¡Final del round! El puertorriqueño no puede contener el avance del ucraniano y ya tiene un corte en su ceja.

¡Comienza el quinto asalto!

¡Se nos fue el cuarto round! El campeón pega y pega ante un Gamalier Rodríguez que poco puede hacer frente a los movimientos de Lomachenko.

¡Comenzó el minuto doce de la pelea!

¡Final del tercer asalto! Intercambian golpes y poco a poco se va equilibrando el combate.

¡Comienza el tercer episodio! 10-9 para el campeón peso pluma OMB en el segundo acto.

¡Se nos fue el segundo round! Gamalier sigue apurando al ucraniano.

¡Arranca el segundo! 10-9 para el puertorriqueño en el primer round.

¡Final del primer round! Muy buenas sensaciones dejó Rodríguez al finalizar el primer asalto.

Lomachenko - Rodriguez ya se encuentran intercambiando puños en el ring del MGM.

¡Ya comienzan las peleas preliminares!

Floyd Mayweather mide 173 centímetros, mientras que su rival, Manny Pacquiao, tiene cuatro centímetros menos que el estadounidense. ¿Qué tan importante será la altura en la pelea del siglo?

La sala de prensa del MGM Grand Garden Arena se encuentra colmada. Hay comentarios divididos acerca del vencedor de la pelea. Cada vez falta menos para que sigamos la pelea Mayweather vs Pacquiao.

¿Quién crees que ganará el combate Mayweather vs Pacquiao ? ¡Comentanos tus sensaciones!

El aeropuerto de Las Vegas se encuentra totalmente colmado por los aviones privados que se han congregado para asistir al combate del siglo, al Mayweather vs Pacquiao.

Así luce el MGM a pocas horas del arranque de la pelea Mayweather - Pacquiao . ¿Quién crees que será el ganador?

Mucho se habla de sí Mayweather es mejor que Ali, en relación a eso Bon Arum ironizó la comparación y resaltó: “seguro que lo supera, pero en gastar dinero”.

En la previa del combate Floyd Mayweather - Manny Pacquiao , el estadounidense declaró que “Soy el mejor de la historia y esta pelea será otra oportunidad de mostrar mi talento y de hacer lo que mejor hago: ganar”.

A continuación repasamos el horario de la pelea del siglo en los diferentes países del mundo:

Argentina: 00:00

Colombia: 22:00

Chile: 00:00

Ecuador: 22:00

España: 05:00

Los Ángeles: 20:00

México: 22:00

Nueva York: 23:00

Perú: 22:00

Venezuela: 22:30

Las peleas más taquilleras antes de este Mayweather - Pacquiao de los puglieses que se verán las caras en el día de hoy habían sido las siguientes: Mayweather - De La Hoya (2004) con más de 2,4 millones y en la Pacquiao - Márquez III (2011) se compraron más de 1.400.000 permisos.

Hasta hace pocas horas ya se habían adquirido más de cuatro millones de permisos en el Pay-Per-View para ver el combate Mayweather - Pacquiao 2015.

Por su parte Floyd Mayweather obtuvo el cinturón en cinco categorías: Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter.

Manny Pacquiao ha sido campeón de ocho categorías distintas: Mosca, Supergallo, Pluma, Superpluma, Ligero, Superligero, Welter y Superwelter.

Además el ex campeón de superwelter y mediano hizo su elección acerca de quién será el ganador del combate Floyd Mayweather - Manny Pacquiao 2015: "Si tuviera que apostar, lo haría por Mayweather. Es un boxeador muy fino, aunque hay que ver si Pacquiao le puede entrar, si lo puede encontrar... Para mí, la pelea se la lleva Floyd".

Sergio Maravilla Martínez opinó lo siguiente acerca del posible enfrentamiento entre Lucas y el estadounidense o filipino: "Se encuentra en un buen momento; está para pelear en un gran nivel. Sólo necesita oportunidades. Lucas es un gran boxeador, y está en condiciones de ganarles a Mayweather y a Pacquiao".

Oscar De La Hoya planea que el vencedor del combate entre Mayweather y Pacquiao se enfrente a Lucas Matthysse. El argentino venció el 18 de abril al ruso Ruslan Provodnikov y estaría al nivel de los puglieses de la pelea del siglo.

Eric Marlon Bishop, más conocido como Jamie Foxx, será quien tendrá a cargo la interpretación del himnos previo a la pelea Mayweather - Pacquiao . El comediante y cantante fue ganador del premio Oscar al mejor actor en el año 2004.

Ambos pugilista son devotos cristianos y luego del combate Mayweather - Pacquiao, el filipino destacó lo siguiente: "Espero que después de la pelea, pueda conversar con Floyd sobre nuestra fe. Así podremos compartir fuera del ring".

"Ustedes han venido a ver un gran espectáculo y ambos vamos a esforzarnos para que eso pase", declaró Floyd Mayweather en relación a la expectativa mundial por la pelea del siglo.

Manny Pacquiao mantiene su estado físico comiendo cinco veces al día normalmente y alimentándose arroz al vapor, lo cual lo acompaña con carne de pollo o res. Además realiza más de 2500 abdominales por día

¿Quién crees que será el vencedor del combate Mayweather - Pacquiao? Comentanos tus impresiones en nuestro twitter @VAVELcom

Esto es lo que ganará Floyd Mayweather por el simple hecho de pelear esta noche.

Así luce el ring del MGM Grand Garden Arena, en donde en poco menos de doce horas les estaremos transmitiendo el combate Mayweather vs Pacquiao 2015. La pelea del siglo en VAVEL

Entre las distintas técnicas de entrenamiento que utilizan ambos boxeadores, Floyd Mayweather se somete a sesiones de crioterapia, en donde expone su cuerpo a más de 220 grados bajo cero para poner a tono sus músculos. Esta máquina estaría valorada en más de 45 mil euros.

Si repasamos alguna de las casas de apuestas más importantes del planeta vemos que, por ejemplo, Bet365 paga 1,53 dólares a quien apueste por Floyd Mayweather y 2,62 para los que crean que Manny Pacquiao será el ganador de la pelea del siglo. Bwin paga 2,8 euros por la victoria del filipino y 1,6 por la del estadounidense.

Otro dato curioso del combate Mayweather - Pacquiao , es que ambos peleadores tendrán distintos presentadores. Manny será presentado por Michael Buffer, mientras que Jimmy Lennon Jr hará lo propio con Floyd.

Manny ha prometido que en el combate de esta noche atacara a Money con más de 1000 golpes. Pacquiao ya superó esta cifra en su pelea frente al sudafricano Clottey, al cual le aplicó más de 1200 puñetazos en los 12 rounds que pelearon.

Sin lugar a dudas el máximo favorito de la jornada es Floyd Maywheather, quien con sus 47 peleas sin conocer la derrota buscará una victoria más en la que podría ser uno de sus últimos combates. ¿Podrá Manny Pacquiao quitarle el invicto al estadounidense?

En un ambiente similar pasó su niñez uno de los protagonistas de la pelea Mayweather - Pacquiao , el filipino sufrió hambre y hasta durmió en la calle hasta que logró encontrar su salida a través del boxeo. Es congresista en su país, en donde es muy querido dado que ayuda a mucha gente con sus organizaciones. En su puesto político uno de sus principales objetivos es lograr acabar con la desigualdad social que azota a las Islas Filipinas.

Vale la pena aclarar que las últimas diez peleas que Mayweather disputó fueron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Los últimos cinco rivales de Floyd Mayweather fueron: Miguel Cotto (decisión unánime), Robert Guerrero (decisión unánime), Saúl Álvarez (decisión dividida) y Marcos Maidana en dos oportunidades (la primera fue por decisión dividida y en la segunda todos los jueces decidieron al oriundo de los Estados Unidos de América como el vencedor). Su último KO fue en 2011, frente a Victor Ortíz.

Floyd Mayweather está invicto, nunca ha sido derrotado en sus 38 años de vida a nivel profesional antes de este Mayweather - Pacquiao . En estas casi cuatro décadas, Floyd logró quedarse con la victoria en sus 47 peleas, de ellas 26 fueron por KO.

Con este vídeo se presentó el combate Floyd Mayweather - Manny Pacquiao 2015 que seguiremos a través de VAVEL Boxeo:

En el pesaje del combate Floyd Mayweather - Manny Pacquiao 2015 asistieron más de 15 mil espectadores que colmaron el gran escenario del hotel en Las Vegas.

En el día de ayer se celebró el pesaje Mayweather - Pacquiao en el MGM, en el mismo el peso de Floyd Mayweather fue de 66,138 kilogramos. Mientras que la balanza marcó 65,685 kilos cuando Manny Pacquiao estuvo en ella.

Esta noche estarán en juego tres títulos diferentes de campeón de peso welter, los cuales son: Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Estos se veran reflejados en un cinturón con 3000 esmeraldas que el Consejo Mundial de Boxeo entregará al vencedor de la pelea Mayweather - Pacquiao y en directo.

Otras peleas que paralizaron el mundo fueron: Mohamed Ali vs George Foreman; Ali vs Joe Frazier; Sugar Ray Leonard vs Thomas Hearns; Marvin Hagler y Hearns. Ali se quedó con las victorias en dos de las cuatro estelares, mientras que Hagler y Ray Leonard fueron quienes se quedaron con las otras grandes peleas.

Floyd Mayweather no se quedó atrás y tras la chicana del filipino declaró lo siguiente: "Creo sinceramente que soy el boxeador más inteligente del Mayweather - Pacquiao 2015. Como todos antes que él, su estrategia consistirá en lanzarse sobre mí y golpearme tanto como sea posible, pero nunca ha funcionado en 47 peleas".

En la previa del combate Mayweather - Pacquiao, Pacquiao declaró que "más que algo personal, se trata de probar ante los fanáticos que podemos ganar esta pelea. Es momento de que Mayweather experimente su primera derrota".

Las caídas de Manny fueron frente a Rustico Torrecampo (por penalización por el uso de guantes ilegales), Medgoen Singsurat (KO), Érik Morales (decisión unánime), Timothy Bradley (decisión dividida) y Juan Manuel Marquez (KO). Las dos últimas derrotas fueron en el año 2012, la primera el 9 de junio y la segunda el 6 de diciembre de dicho año.

Hablando de su carrera profesional, Pacquiao tiene la marca de 64 peleas en vida. En ellas logró la victoria en 57 ocasiones (38 terminaron por KO), fue derrotado en cinco oportunidades y empató en las restantes dos peleas.

El estadounidense actualmente es el deportista que más dinero gana en el planeta según la revista Forbes. Los números de Money superan los 105 millones de dólares anuales.

Floyd Mayweather tuvo una infancia muy dura, creció en una familia con problemas económicos y tuvo que pelear para poder salir de la pobreza en la que vivía.

Además del monto anteriormente mencionado, todo lo que se recaude entre las tickets y el pay-per-view será dividido entre Mayweather vs Pacquiao. Según distintas cadenas podría llegar a ser el evento deportivo más visto en la historia.

Entre ambos boxeadores se repartirán 200 millones, de los cuales 120 serán para Floyd Mayweather, quien desde el comienzo fijo que el 60% del contrato tenía que ser para él. Por su parte el filipino retendrá 80 millones de dólares por el simple hecho de subir al ring.

Tecate, cerveza mexicana, desembolsó 5.600.000 de dólares para que su marca aparezca en el ring de la pelea del siglo.

Otro número que asombra es la recaudación por entradas que puede recaudar la taquilla del MGM en el combate Mayweather - Pacquiao , la misma superaría los 74 millones.

Se prevé que esta pelea Pacquiao vs Mayweather 2105 supere la recaudación del pay-per-view de la pelea que enfrentó a Mayweather y al mexicano Saúl Canelo Álvarez, la cual recaudó más de 152 millones de dólares en septiembre de 2013. Hasta anoche la cifra recaudada por el PPV ya superaba los 600 millones.

Si continuamos repasando los números más destacados de la pelea Mayweather - Pacquiao 2015 podemos encontrar que tan sólo por las ventas de HBO y Showtime ingresarán más de 300 millones de dólares.

La reventa no se quedó atrás y actualmente un lugar para ver Mayweather - Pacquiao cotiza más de 350 mil dólares.

¿Cuánto cuesta asistir a la pelea Mayweather - Pacquiao 2015? Las entradas para ver a Floyd y Manny costaban desde 1500 hasta 10000 dólares, las cuales se ubican al pie del ring.

Además de esos 17 mil afortunados que podrán ver la pelea Mayweather - Pacquiao se estima que más de 400 millones de personas verán el evento a lo largo y ancho del planeta.

Los jueces encargados de Burt Clements, Dave Moretti y Glenn Feldman, los dos primeros oriundos de Las Vegas y el último nacido en Connecticut, cobrarán poco más de 20 mil dólares por llevar la puntuación del duelo Floyd Mayweather - Manny Pacquiao.

Entre las peleas más destacadas qe Bayless ha arbitrado podemos resaltar las siguientes: Manny Pacquiao vs Ricky Hatton, Oscar de la Hoya vs Floyd Mayweather, Ricky Hatton vs Paulie Malignaggi, Miguel Cotto vs Antonio Margarito, and Manny Pacquiao vs Miguel Cotto.

El árbitro del combate Mayweather - Pacquiao será el ya conocido Kenny Bayless, el mismo nació en 1951 y es uno de los árbitros más importantes del boxeo a nivel mundial. El mismo cobrará 25.000 dólares por su trabajo.

El escenario se ubica en Las Vegas en el estado de Nevada, Estados Unidos, y tiene una capacidad para 16.800 espectadores. ¿Poco espacio para la gran pelea?

El MGM Grand Garden Arena es uno de los escenarios más destacados de los combates. En él pelearon boxeadores de talla mundial como lo fueron: Mike Tyson, Óscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez y Julio Cesar Chávez. Además muchos artistas reconocidos mundialmente tuvieron su noche en el MGM, algunos de ellos los destacamos a continuación: Miley Cyrus, Madonna, Sarah Brightman, Britney Spears, Katy Perry, Billy Joel, Elton John, Jimmy Buffett, Lady Gaga, Barbra Streisand, Pearl Jam y Linkin Park.

Este enfrentamiento Pacquiao vs Mayweather 2015 tuvo chances de concretarse en el año 2009, momento en el cual ambos boxeadores se encontraban en su mejor momento, pero debido a diferencias entre ambos equipos la misma no llegó a buen puerto y se hizo desear por casi seis años.

Tras varias idas y vueltas la pelea más esperada por todo el mundo se concretó y la misma tendrá lugar esta noche en el MGM Grand Garden Arena, en donde el combate Mayweather - Pacquiao decidirá quién es el mejor boxeador del momento.

Les damos la bienvenida a la retransmisión de la pelea del siglo, desde VAVEL.com te estaremos llevando todo lo que suceda minuto a minuto, instante a instante en duelo Floyd Mayweather - Manny Pacquiao . ¡Comenzamos!