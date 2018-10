La BBBOC no le otorga la licencia a Ferdinand

El antiguo defensor del equipo de Inglaterra, Manchester United y de la Selección de dicho país mencionado, Rio Ferdinand declaró este jueves que estaba "decepcionado" porque la Federación Británica de Boxeo le rechazó la obtención de una licencia profesional.

"Entrenando cuatro o cinco veces por semana desde que anuncié mi voluntad de obtener una licencia de boxeo profesional y subir al ring, con pena debo colgar los guantes", publicó en Facebook el exjugador de 39 años.

Having been training 4-5 times a week since announcing the aim of achieving a professional boxing licence & stepping into the ring, it is with a heavy heart that I am hanging up my gloves on @Betfair #DefendertoContender challenge.



