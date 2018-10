Previa Gennady Golovkin vs Vanes Martirosyan: el 'titular' ante el 'suplente'

Después de cinco semestres llenos de dímelo tú, no tú dímelo sobre la pelea Canelo vs. GGG, sucedieron imprevistos que provocaron la suspensión de esta pelea que iba a ser el combate del año. El mexicano fue suspendido por dar positivo en clembuterol y la pelea fue cancelada, supuestamente habría un posible combate en septiembre, mes en donde Álvarez ya podría pelear.

Mientras tanto, el kazajo buscó un peleador para no perder la fecha y aprovechar el entrenamiento que ya tenía realizado. Golovkin es calificado como el mejor libra por libra con un récord invicto de 37 ganadas y 1 empate, de sus victorias 33 han sido por la vía del knockout, por lo que Vanes Martirosyan deberá de tener cuidado para soportar el poder del kazajo.

El campeón mundial WBC, IBF y WBA del peso medio, número 1 de la categoría y top 3 de todos los pesos Gennady Golovkin vuelve al ring, hoy sábado, ocho meses después de su controvertido empate ante Saúl "Canelo" Álvarez.



Sin embargo, el oponente que afrontará "Triple G" en 12 rounds en el StubHub Center de Carson (Estados Unidos), no será otro que el ex-retador mundial Vanes Martirosyan (36-3-1, 21 KO), púgil que, sopesándose complejidad y ganancia potencial, ofrece el peor de los equilibrios. Primeramente, se debe aludir que éste es un peso superwélter que de ningún modo se ha medido a un oponente de nivel en el peso medio. Aun así, y aunque Golovkin está recibiendo durísimos reproches por hacer subir de categoría a su adversario, la verdad es que Martirosyan es un boxeador grande para el peso superwélter, que sufría mucho para dar los 69,9 kg y que es más alto que "GGG", dado que mide 1,82 m por el 1,78 m del campeón. Así, aunque en teoría se ve como una elección para dar facilidades a Golovkin, al titular no le supondrá una ventaja física crucial.

As part of the WBC safety standards, both fighters @GGGBoxing & @VanesBoxing , have successfully submitted their 30- and 7-day pre-weighings, in addition to the medical examinations requested. https://t.co/l9L9hzbKWz via @wbcboxing pic.twitter.com/MNK1YGXur9