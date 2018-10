La World Boxing Super Serie, sin Rigondeaux

La World Boxing Super Series (WBSS) es un torneo profesional de boxeo organizado por Comosa AG. El torneo tiene dos categorías de peso: cruiserweight y supermediano. Cada categoría de peso cuenta con ocho boxeadores compitiendo en una competencia anual con el campeón de cada categoría de peso tomando el trofeo Muhammad Ali, llamado así por el ex campeón de peso pesado, y compartiendo un fondo total de premios de US $ 50 millones, con ganador de cada torneo recibe U$$ 10 millones.

El torneo inaugural comenzó en septiembre de 2017 y finalizará con dos finales en mayo de 2018. Se espera que la división de peso crucero corone a su primer campeón indiscutido desde 2006. En una conferencia de prensa en Londres en el de hoy, se anunció la temporada número 2, que tendrá lugar entre el corriente año y el entrante (2019).

El gran ausente para la segunda edición

Según se dio a conocer por medios de fuentes cercanas del boxeador Guillermo Rigondeaux Ortiz, el mismo no estará en la competición más importante a nivel mundial, la cual le había hecho llegar la invitación para participar. El púgil Rigondeaux , nacido el 30 de septiembre de 1980 es un boxeador profesional proveniente de Cuba. Ha realizado múltiples campeonatos mundiales en peso súper gallo, incluido el título lineal desde 2013, y anteriormente los títulos unificados de la WBA (Super), OMB y Ring entre 2013 y 2017.

Desde diciembre de 2017, Rigondeaux está clasificado como el mejor del mundo súper gallo por la revista The Ring y la Junta de Rankings Transnacionales de Boxeo (TBRB). También es clasificado como el noveno mejor boxeador activo del mundo, libra por libra, por The Ring.

Además, es siete veces campeón nacional cubano en peso gallo (2000-2006), terminando su carrera amateur con un récord de casi 475 peleas con 12 derrotas; la última de estas pérdidas ocurrió en 2003. Después de la deserción de Rigondeaux en 2009, se convirtió en profesional y permaneció invicto durante casi nueve años.

Pero retornando a la actualidad, el pugilista cubano ha declarado que no participará en la WBSS por cuestiones de peso, debido a que dicha competición le está pidiendo que baje a las 114 libras (51,70 Kg), pero él ha declarado que su cuerpo ya no está en condiciones para estar bajando y subiendo de peso, es por lo que no solo una de la competencias más grandes a nivel mundial se estaría perdiendo un gran luchador, sino que él mismo se pierde de una gran oportunidad de tener un colosal precedente en el mundo del boxeo.