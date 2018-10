Lomachenko Vs. Linares: el análisis del porvenir

El campeón mundial ligero AMB, el venezolano Jorge Linares (44-3 con 27 KOs), defenderá su título este sábado 12 de mayo en el Madison Square Garden, de Nueva York, ante el ucraniano Vasyl Lomachenko (10-1 con 8 KOs), que está subiendo a retarlo desde la división inferior, súper pluma, donde es el vigente campeón de la OMB.

Ambos púgiles, que son considerados los peso libra por libra de la actualidad y en ascenso, tienen muchas características de la cual se pueden ver beneficiados para ganar, pero también tienen sus contras y sus similitudes como el ser boxeadores estudiosos, o sea miran, calculan y ejecutan con paciencia los golpes certeros.

Velocidad: Ventaja Lomachenko

Tanto en volumen de golpeo como en desplazamientos, Vasyl Lomachenko es muy superior al venezolano. Linares se le aproxima en explosividad, es muy rápido con sus combinaciones pero no es constante, por lo que necesitará mantener una buena distancia y no buscar el cuerpo a cuerpo. Por el contrario, la velocidad de Lomachenko es permanente y tan abrumadora, que muchos de sus rivales, se frustran y optan por abandonar antes de intentar contrarrestarla.

Enfoque: Ventaja Linares

Los dos parecen lucir excelentes tanto en lo mental como en la concentración en cada una de sus peleas. Sin embargo, en este rubro sobresale Linares. Por su veteranía y en especial por ser un púgil que tuvo que levantarse de duras y dolorosas derrotas para reconstruir su carrera a partir de la fuerza mental. Para manejar una pelea tan complicada y ante un rival con tantas variantes, Linares deberá apelar al enfoque para emparejar la batalla.

Plan de pelea: Prelación Lomachenko

Lomachenko trabajará con su esquina de costumbre, a Linares le faltará su esquina de costumbre. El cubano Ismael Salas no dirigirá al equipo del venezolano y eso lo sentirá en la elaboración de su estrategia. El ucraniano está donde está por su capacidad de elaborar planes de pelea inteligentes y ajustar su estrategia ofensiva explotando las carencias de su rival. Es muy superior en este rubro.

Poder: Prelación Linares

Vasil Lomachenko está subiendo de las 130 libras, a enfrentar a un ligero natural que a la hora del combate llegará al ring promediando las 150 libras de peso. Por su naturaleza y por su estilo, el ucraniano no lastima con pocos golpes, necesita sumar golpeo. En este combate, no hay dudas en que la mano más pesada será la del venezolano, el que será el único que tendrá la potestad de definir la pelea con un solo golpe.

Intangibles: La virtud es de Lomachenko

Los intangibles son el lado oscuro de la pelea, lo que no se puede prever de antemano y en ese territorio, el único capaz de inventar es Lomachenko. El libra por libra más amauter y considerado uno de los mejores por la revista The Ring, tiene objetivos claros y alcanzables, no sube a las 135 libras a experimentar. Hay secretos en su estrategia que solo conoceremos a la hora del combate. Él sabe a donde va, sabe como llegar y esconde las herramientas que le podrían otorgar ese tercer título en tres divisiones diferentes.