Previa Linares - Lomachenko: la experiencia y el hambre de gloria

En el mítico Madison Square Garden, Jorge Linares expondrá su título súper mundial liviano versión AMB ante el ucraniano Vasyl Lomachenko, en un gran combate que tiene muchos ingredientes y una velada boxística que promete mucho.

Enfrentar a Vasyl Lomachenko (10-1, 8 knockouts) es garantía asegurada de problemas en el ring. Bien aprendido lo tiene Guillermo Rigondeaux, que se vio obligado a abandonar cuando enfrentó a High-Tech. Su velocidad y su precisión realmente asombran. Pero son sus movimientos de pies y sus rapidísimos reflejos los que deslumbran tanto a sus rivales como a expertos que lo han visto pelear, comparado muchas veces con el Manny Pacquiao de la década del 2000. Pero enfrente estará otro Niño de Oro, nada menos que el venezolano Jorge Linares (44-3, 27 knockouts), considerado por muchos como el primer rival de élite al que se enfrenta.

Quien expone su título, el venezolano Jorge Linares, viene de vencer por puntos de forma unánime a Mercito Gesta, el pasado 27 de enero, donde expuso el título mundial liviano AMB. Rankeado en el puesto 36 de los libra por libra según el sitio www.boxrec.com, el panorama cambia si se reduce a los pesos livianos, donde se encuentra en el primer puesto. El púgil de 32 años busca prolongar su reinado en las 135 libras, donde ya lleva 13 peleas en 6 años invicto, y ha logrado erigirse como uno de los indiscutibles monarcas de la actualidad. Además del cetro mundial que hoy posee, Linares fue también campeón mundial pluma y súper pluma CMB.

El retador, Vasyl Lomachenko, continúa en su intento de convertirse en el mejor boxeador libra por libra del momento. Hasta ahora, no ha encontrado mayores problemas en conseguirlo, aunque todavía falte largo camino por recorrer. Su última pelea fue ante el cubano Guillermo Rigondeaux, que luego de 6 asaltos de ser ampliamente superado por el ucraniano, decidió no salir a la séptima vuelta. El oro olímpico pluma en Pekín 2008 y también oro en ligero en Londres 2012 se enfrenta, quizás, al rival más difícil de su carrera. Tendrá frente a él a un boxeador totalmente asentado como campeón, que ha vencido a la mayoría de los grandes rivales que se encuentran en la categoría.

Pesajes

Tanto Linares como Lomachenko se subieron a la báscula y se sometieron a los pesajes, y ambos dieron el mismo peso, 134,6 libras (61kg), por lo que se encuentran habilitados y en perfectas condiciones para subirse al ring.

Predicen los expertos

No han faltado los conocedores de la esgrima de los puños que han dado sus predicciones sobre el final de esta prometedora contienda.

Entrevistado por Forbes, el múltiple campeón de los súper livianos Terrance Crawford dijo: “va a ser una buena pelea. Es posible que Linares gane. Tiene que ejecutar su plan y hacer la pelea que él necesita para ganar. Tengo a Lomachenko como vencedor, pero me gusta Linares”.

Mikey García, también para Forbes, declaró: “La verdad, creo que le irá bien contra Lomachenko. Tiene una ventaja de tamaño, sabe usar la distancia, su alcance, y pelea con combinaciones muy rápidas. Eso le causará problemas a Lomachenko. Probablemente gane Lomachenko, pero no creo que logre detenerlo completamente, y no me sorprendería que Linares logre dar vuelta la contienda”.

Paulie Malignaggi le dijo a The Ring: “Creo que Lomachenko está un poco más fresco, pero Linares siempre ha sido un gran boxeador. Es sólo que no sé qué es lo que le queda. Para ser un gran boxeador recibe muchos golpes, y eso sólo empeora a medida que envejeces. Creo que Lomachenko vencerá por knockout técnico”.

Jorge Linares vs Vasyl Lomachenko

Fecha: Sábado, 12 de mayo de 2018.

Hora: 24:00.

Lugar: Madison Square Garden, Nueva York.

Título en disputa: Linares defiende Súper Mundial Liviano AMB.

TV: ESPN, ESPN app, Panamá RPC Canal 4 y México Azteca.