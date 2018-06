Como en una serie, tendrá un segundo capitulo

Los boxeadores Saúl "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Gennádievich Golovkin alcanzaron un acuerdo y tendrán su esperada pelea de desempate el próximo 15 de septiembre, en Las Vegas, Nevada. Luego de varios días de negociaciones, e incluso de un plazo para "triple G", que se venció, el titular de “Golden Boy Promotions” (GBP), Óscar de la Hoya, confirmó la realización de la contienda.

Además, también el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) confirmó que Canelo Álvarez peleará contra Gennady Golovkin, en la que será la segunda ocasión para los dos boxeadores.

Pese a que a es un hecho que se llevará a cabo el combate, aún se está a la espera de que se confirme la T-Mobile Arena como la misma sede para ésta, la cual la promotora que maneja el destino del pugilista mexicano señala como próximo lugar donde peleará su cliente.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe