El sábado, Berchelt contra Barrios

El mexicano Miguel "Alacrán" Berchelt, campeón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) defenderá su título el sábado ante el argentino Jonathan Víctor Barros. El campeón es poseedor de un récord de 33-1 con 29 nocauts y uno de los porcentajes más altos de nocauts en la división. Barros por su parte, cuenta con una victoria sobre Miguel Román, quien es el actual retador obligatorio de Berchelt.

Tiene 41 victorias, 22 de ellas por la vía rápida, además de cinco derrotas y un empate. Berchet, quien fue campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), peleará el próximo sábado contra Barros en el Polifórum Zamná, en Mérida, Yucatán.

Declaraciones del campeón

El "alacrán" aseguró hoy que los golpes más duros los recibió de la vida: "La vida golpea duro, con ella no hay juegos, te hinca, te doblega, pero no me quejo porque esos golpes me han hecho mejor boxeador y mejor persona".

"Estoy feliz de regresar a Mérida y defender aquí mi título. Esta ciudad me vio crecer como boxeador profesional, creo que la mejor forma de pagarle a la afición es retener el cinturón, por eso me preparé bien en las últimas semanas", precisó.

"Voy a dejarlo todo en el ring, pero el cinturón se queda en casa".

Al hablar de su preparación física y psicológica, el "Alacrán" reveló que usará la misma estrategia de sus peleas anteriores, mucho ejercicio y no bajar nunca la guardia. "El secreto es verme como retador, no como campeón", confesó.

Sobre sus proyectos al término de la defensa del título mundial de la OMB, el púgil mexicano adelantó: "Después de ganar al "Yoni" Barros vamos contra el número del Consejo Mundial de Boxeo en las 130 libras, Miguel "Micky" Román".

Aseguró que ya empezaron las primeras reuniones para concretar la pelea contra "Micky" Román: "Por lo pronto vamos a aprovechar que estoy en mi mejor momento para retener el fajín de oro", testificó.

Vigorosa promo del retador

Ayer se cruzaron por segunda vez, el mendocino y retador al cetro mundial superpluma, Jonathan “El Yoni” Barros ( (41-5-1; 22 nocauts) y el campeón del Consejo Mundial (CMB), el mexicano, Miguel “El Alacrán” Berchelt (33-1-0; 29 nocauts), durante una extensa conferencia de prensa realizada frente al estadio, donde mañana se enfrentarán finalmente, retador y campeón.

"Tenemos la mirada puesta en ese cinturón de oro".

Pero justamente la cordialidad terminó ayer durante la conferencia de prensa, en la que Yoni fue el primero en tomar la palabra y expresó que: “Voy a derrotar a Berchelt y a partir del sábado seré conocido como Jonathan 'El verdugo de los mexicanos' Barros”, expresó un verborrágico Yoni en rodeo ajeno.

"Yoni" explicó que nunca se imaginó vivir de dar y recibir golpes, pero la vida lo llevó por el camino del pugilismo: "Cuando era un niño inocente, sin conocimientos, tenía sueños y esperanzas, pero jamás pensé ser lo que soy ahora y tener una trayectoria en el boxeo (lleva 14 años)", contó el peleador de 34 años de edad.

Barros lamentó que el boxeo en América Latina esté como detenido, aunque nunca dejarán de surgir campeones de esa región del mundo: "Actualmente el boxeo está un poquito parado en Latinoamérica, pero confío en que la camada nueva adopte ese deporte y surja otro 'boom' para que tomen conciencia de que el boxeo no es para máquinas ni para súper humanos, sino para aquellos que sacrifican muchas cosas", atestiguó.