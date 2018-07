Más riña que cariño entre los púgiles

Google Plus

El próximo 15 de septiembre, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady ‘GGG’ Golovkin estarán en las esquinas opuestas dentro de un ring. Por lo pronto, los púgiles prefieren mantener distancia entre ellos. Para una transmisión promocional en vivo a través de la cuenta de Golden Boy Promotions en Facebook, Álvarez se quedó en Guadalajara, México, flanqueado por Oscar de la Hoya, mientras que Golovkin permaneció en Big Bear, California.

¿Las razones? La evidente querella ha escalado, a tal punto que, no desean siquiera compartir el mismo espacio para promover el evento que tendrá como escenario el T-Mobile Arena en las Vegas, Nevada, y podrá ser apreciado en vivo por del servicio pague por ver.

“El boxeo se levantará nuevamente al lugar donde merece estar”

“El poco respeto que se tienen como boxeadores quedará afuera el 15 de septiembre”, testificó De la Hoya. Álvarez (49-1-2, 34 KO) y Golovkin (38-0-1, 34 KO) se enfrentaron por primera vez en el 2017 por la supremacía de la división mediana (160 libras). Luego de 12 asaltos, las anotaciones finales fueron 115-113 a favor de Golovkin, 118-110 por Álvarez, mientras que el tercero fue 114-114 para un empate.

El resultado dejó un sabor amargo no solamente entre los aficionados, sino también entre los principales protagonistas del combate. Enseguida, comenzaron las negociaciones de una secuela que fue acordada para el pasado mayo. Pero fue cancelada cuando la Comisión Atlética de Nevada le impuso a Álvarez una suspensión de seis meses por haber dado positivo a clembuterol, una sustancia que le pudo haber ayudado al desarrollo de su masa muscular.

“Esta pelea había que hacerla porque no queríamos repetir la historia como ocurrió con (Félix) ‘Tito’ Trinidad y yo que no se dio la segunda. La primera fue un empate y el 15 de septiembre será un día importante para el boxeo”, resaltó De la Hoya. Ambos bandos afirmaron que no tienen la intención de dejar en las manos de los jueces el resultado.

Golovkin: "No creo que todos los mexicanos estén apoyando a Canelo"

Gennady Golovkin cree que Álvarez ha apagado incluso a algunos fanáticos mexicanos al fallar dos pruebas antidopaje el pasado mes de febrero. El triple campeón de peso medio (WBA/WBC/IBO) espera que algunos aficionados que alguna vez apoyaron a Álvarez lo apoyen para ganar su combate de revancha el 15 de septiembre en la T-Mobile Arena en Las Vegas.

"Sé lo que dice Oscar", comentó Golovkin a través de un intérprete durante un evento de prensa transmitido en Facebook Live. "No siempre estoy de acuerdo con lo que dice Oscar. Por ejemplo, no creo que todos los mexicanos estén apoyando a Canelo". El kazajo Golovkin agregó más tarde: "Creo que el equipo de Canelo, al hacer lo que hicieron, perdieron el respeto de sus fanáticos".

La Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió a Álvarez seis meses por dar positivo dos veces a la prueba de clembuterol. Su suspensión causó la cancelación de la revancha del 5 de mayo entre él y Triple G, y creó dudas sobre el mexicano por algún sector de aficionados.



De La Hoya, cuya compañía promueve a Álvarez (49-1-2, 34 KOs), reconoció que Canelo tiene su parte de detractores. También le recordó a Golovkin (38-0-1, 34 KOs) y otros que Álvarez sigue siendo la estrella más activa del boxeo, sin importar lo que haya sucedido.

Triple G dio "el golpe final"

“Como campeón conozco mi estrategia, pero muchas cosas dependerán de Canelo y lo que pueda demostrar dentro del ring”, sumó Golovkin. De esa forma podemos ver que ninguno de los dos púgiles no se atesoran nada de nada y el 15 de septiembre podemos ver una pelea que llegue a quedar en la historia del box.