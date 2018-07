Pacquiao vs Mattysse: Análisis de la pelea

Google Plus

Manny Pacquiao anotó su primer nocaut desde 2009 en el evento principal de una tarjeta de boxeo exclusiva para ESPN + el sábado, dejando a Lucas Matthysse en el séptimo asalto. Al hacerlo, Pacquiao ganó el título welter mundial de la AMB frente a Matthysse a los 39 años de edad.

Pacquiao salió agresivo y buscaba acelerar el ritmo, y eso es lo que hizo para comenzar. Atrapó a Matthysse con un fuerte uppercut izquierdo que lo derribó en el tercer asalto, pero no enjambró por el final, sabiendo el peligro del poder de Matthysse.

Dos rondas después, Pacquiao obtuvo su segunda caída cuando un corto gancho derecho aterrizó en la sien y Matthysse se arrodilló. Otras dos rondas más tarde, y Pacquiao anotó otro gran uppercut de la izquierda que derribó a Matthysse por tercera y última vez, dándole a Pacquiao el KO.

Round 7 TKO (knockout técnico)

Round 1: Matthysse toma el centro del ring. Pacquiao lanza el golpe por ahí, pero no aterriza, ni tampoco un gancho. Uno-dos combos rectos de Matthysse aterriza, pero no muy duro. Matthysse se enfoca en su defensa temprano aquí. Él aterriza una mano izquierda en el cuerpo. Pacquiao dispara una mano dura que está bloqueada. Duro derecho al cofre de Matthysse. Fue una ronda cerrada y de muchos estudios para ambos al llegar a su fin.



Round 2: Overhand desde Matthysse, pero Pacquiao lo bloquea. Jab de Mattysse se conecta. Directamente desde Pacquiao aterriza duro, y el seguimiento de Matthysse solo se apaga. Jab al cuerpo de Pacquiao. La mano derecha corta y dura se conecta al ras en la mejilla cuando Matthysse baja. Otro gancho corto de Pacquiao. El uppercut derecho de Matthysse aterriza, pero Pacquiao lo atraviesa. Pacquiao aterriza algunos buenos golpes cuando termina la ronda.

Fue a partir de este asalto que el argentino se fue apagando, quedando sin idea, mientras el felipino mantenía el ritmo de gran velocidad y conectando más los golpes certeros, que no siendo lo más fuertes, si fueron lo más desgastador en por en aquel entonces campeón defensor.



Ronda 3: Pacquiao bloquea una derecha dura directamente desde Matthysse. Pacquiao se agacha con un overhand, y luego avanza con un uppercut duro y duro que deja a Matthysse aquí en la tercera ronda. Pacquiao lo desacelera, pero golpea a Matthysse con un jab de contador corto, y continúa usando el jab para ponerse dentro del alcance. El duro gancho izquierdo aterriza en la mejilla de Pacquiao.

En esta tercera vuelta el Pacman fue más certero no con grandes combinaciones de goles, sino con guantazo básico en el boxeo, pero fue el ímpetu que le puso a los golpes para que Mattysse cayera por primera vez en la pelea. Aunque la cuenta del réferi no prospero mucho, se vio ya a un Mattysse que se iba desgastando y que no le encontraba la vuelta a la envestida del filipino.



Round 4: Pacquiao toma el centro del ring de inmediato. Matthysse pierde un golpe en el cuerpo al volar. El jab izquierdo de Matthysse se cuela a través del guardia. Pacquiao con un fuerte combo de jab-jab-hook, y Matthysse necesita mover su cabeza un poco más o estará bajando más temprano que tarde.

Aproximadamente medio minuto después, otra recta dura dejada por Pacquiao. Fue un buen asalto para Matthysse después de la caída, pero aun así fue probablemente el asalto de Pacquiao porque siguió demostrando un ritmo imparable donde no dejó de moverse de adentro para afuera midiendo bien a su antagonista.

Ronda 5: Lanzándose recto, seguido de dos espaldas más Matthysse contra las cuerdas, donde come una mano izquierda de la nada por Pacquiao. El contador duro directamente de Pacquiao y Matthysse, que pareció estar bien al principio, se pone de rodillas. Debió de golpearlo mucho más fuerte de lo que parecía, aunque le siguió los pasos a Matthysse para armar un par de combos decentes.

Tras la repetición, en el momento que el argentino se pone de rodilla, Pacquiao claramente lo golpeó en el templo y ahí fue cuando quedo en evidencia que la pelea ya era en su totalidad para el oriundo de Filipina porque nunca se lo vio aflojando un ritmo que tal vez no lo obtenía desde 2009.



Ronda 6: Breve descanso para comenzar la ronda ya que Pacquiao es golpeado con un golpe bajo, fue tal vez en la desesperación del argentino por querer remontar el mal que estaba pasando. Buen gancho para el cuerpo de Matthysse, a quien se le advierte por segunda vez que deje de dirigir con la cabeza. Combo de cuerpo corto de Pacquiao. Uppercut duro de Pacquiao de nuevo. Gancho derecho, luego otro uppercut de Pacquiao.

Ya aquí, no se vio casi nada del boxeo que tenía para dar Lucas, todo estaba enfocado en el "Pacman" quien volvió a pelear con un boxeo clásico implementado con una velocidad bien rítmica que tal vez nunca se vio en el cómo hasta en esta pelea.

Round 7: Duro recto a la izquierda de Pacquiao para comenzar. Le da dos golpes a Matthysse, quien parece gunshy con su mano derecha. Combo de cuatro golpes rapidísimo de Pacquiao, que respalda a Matthysse. Con un uppercut izquierdo más, Matthysse cae derrotado.

Pacquiao lo derribó con el mismo golpe que ha estado lanzando toda la pelea, un golpe de empujón también se le puede llamar porque nuevamente se arrodillo el oriundo de Argentina. Fue así como el réferi dictaminó el nocaut técnico.

Manny "El Pacman" Pacquiao nuevamente campeón, en una pelea que manejo el con su ritmo que lo hizo ver en excelente estado físico y con una técnica boxística clásica, pero con buenas combinaciones. Mientras que Lucas Mattysse se lo vio perdido como si no supiera donde se encontraba, como si no estuviese en su zona de confort, pese a que pudo golpear fuerte, pero sin hacer grandes cosas dentro de los 7 asaltos disputados.