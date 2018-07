Anthony Joshua: "Mi sueño sería pelear en Dallas"

Google Plus

El golpe a Joshua ha sido que nunca ha peleado en los Estados Unidos, y que nunca se convertirá en una estrella global hasta que pelee en los Estados Unidos. Para realizar una pelea de Joshua en este país, las opciones lógicas serían Madison Square Garden en Nueva York, T-Mobile Arena en Las Vegas o Staples Center en Los Angeles. Joshua descarta la idea de que no quiere competir frente a la audiencia estadounidense. Incluso tiene un lugar ideal, que es el estadio más grande de la NFL.

Las últimas tres peleas de Anthony Joshua, Wladimir Klitschko en abril de 2017 en el Wembley Stadium y sus dos peleas contra Carlos Takam y Joseph Parker en el Principado Stadium en octubre de 2017 y marzo de 2018, respectivamente, han atraído a más de 250,000 personas. Y en su próxima pelea, el 22 de septiembre, cuando ponga sus títulos de la WBA, la OMB y la FIB en la línea contra Alexander Povetkin, que se transmitirán exclusivamente en los Estados Unidos por DAZN, otras 90,000 personas asistirán a Wembley.

"Sí, definitivamente (peleando en los Estados Unidos)", Joshua declaró en una entrevista a un medio de comunicación."Texas, donde sea que la gente quiera ver el boxeo, pelearé. No se trata solo de ser grande en el Reino Unido. La gente viajará de todo el mundo para ver una pelea. Mientras el estadio sea lo suficientemente grande y haya suficiente interés, pelearé en cualquier lado. Mi sueño sería pelear en Dallas (AT & T Stadium) porque tienen como 100,000 personas que pueden verlo. Y si el boxeo ha vuelto, si podemos hacerlo en pequeño, pequeño Inglaterra, y (sic) sacar de 90 a 100,000 personas, podemos hacerlo en Estados Unidos".

El promotor de Joshua, Eddie Hearn, recientemente le dijo a SN que el oponente que les gustaría en la fecha TBD es el campeón del CMB Deontay Wilder. "He reservado una fecha allí para Wilder", afirmó enfáticamente Joshua. "(Levanta la voz) No lo reservé para nadie más. No reservé esa arena para nadie más".

Wilder le dijo a SN que merece una división de 50-50 de los ingresos. Hearn también le dijo a SN que la pelea no ocurrirá si Wilder sigue insistiendo en eso. Cuando se llega a eso, el campeón del otro lado del estanque siente que la pelea Wilder sucederá porque no hay ninguna razón por la que no debería.

"Hay suficiente en la olla para que todos coman", atestiguó Joshua. "Estoy aquí para pelear. Lo he hecho con campeones más grandes que él. Lo he hecho con campeones; (Charles) Martin, (Joseph) Parker, (Wladimir) Klitschko y con aspirantes al título mundial: Eric Molina, Carlos Takam, Povetkin. Hemos hecho peleas con algunos de los mejores. Obtendrá lo que se merece, pero solo necesita ser realista. Pero, en última instancia, los fanáticos deben obtener lo que se merecen, y esa es una pelea".