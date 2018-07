García vs Porter es oficial para el 8 de septiembre

Google Plus

Finalmente se verá lo de pesos welter del mundo, porque se encontrarán Danny García y Shawn Porter por el campeonato vacante de peso welter del CMB en septiembre desde el Barclays Center en Brooklyn, el Showtime es a las 21 desde ET horario de E.E.U.U (23hs; desde Argentina). Keith Thurman dejó vacante el título en abril debido a una lesión en el codo que lo mantuvo fuera del ring por casi dos años.

García (34-1, 20 KOs) perdió la correa del CMB en una pelea de candidato del año contra Thurman en marzo de 2017. Se recuperó para anotar un nocaut en el noveno asalto sobre Brandon Ríos en febrero.

“Estoy emocionado y motivado de ir allí y recuperar lo que es mío”, dijo García en un comunicado de prensa. “El título del CMB me pertenece. Venga el 8 de septiembre, voy a demostrar que soy el mejor luchador del mundo. Mi pérdida ha quedado atrás y me ha dado una patada en el hombro para correr esa milla extra y entrenar. Aún más difícil. Sé que Shawn Porter no está en mi nivel. Voy a luchar contra él en el medio del ring y voy a vencerlo en su juego”.

Porter (28-2-1, 17 KOs) es un ex campeón welter de la FIB que también se quedó corto ante Thurman en un emocionante concurso en junio de 2016. Desde entonces, Porter ha ganando peleas consecutivas, venciendo a Andre Berto y Adrían Granados, respectivamente.

“Voy a obligar a Danny García a luchar contra mí, a sentirse incómodo y a hacer cosas que no acostumbraba a hacer en una pelea”, testificó Porter. “Si Danny se pone a la defensiva e intenta aguantarse, puede durar un tiempo. Pero si viene e intenta comerciar conmigo y probarse algo a sí mismo, terminará rápido. Creo que mi estilo le dará problemas y no déjalo actuar él mismo. Este va a ser un clásico instantáneo y voy a ganar y ser campeón una vez más”.

Los ingredientes de la pelea comenzaron justo después de que García despachó a Ríos. Porter irrumpió en el ring y se encontró cara a cara con García. Ambos peleadores discutieron verbalmente de ida y vuelta entre sí hasta que Porter fue escoltado fuera del ring por seguridad.