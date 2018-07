Conferencia de prensa antes de García - Easter Jr

Google Plus

Como para todos los enfrentamientos los protagonistas, en esta ocasión Mikey Garcia y Robert Easter, manifestaron su punto de vista sobre la pelea que tendran este proximo fin de semana, en rueda de prensa.

Mikey Garcia: “Yo y Robert Easter Jr. somos los únicos campeones invictos en la división. Entonces, en mi opinión, el ganador es el mejor luchador de la división”.

Robert Easter Jr: "El único gran nombre que Mikey García ha derrotado es Adrien Broner. Voy a darle problemas. Creo que, con nuestras habilidades y registro, el ganador de esta pelea es el mejor luchador en la categoría de peso”.

Uniéndose a ellos el jueves y compitiendo en la transmisión de tres peleas de Showtime estuvieron los pesos pesados Luis 'The Real King Kong' Ortiz y Razvan Cojanu, y los pesos súper livianos Mario 'El Azteca' Barrios y José Román, quienes se enfrentan en diez rounders.

Luis Ortiz: “Mi oponente es muy grande, pero en el ring todos son del mismo tamaño ... La pelea Wilder es lo que es. Es el pasado ahora, y no me arrepiento. Al final del día quiero la revancha y creo que merezco la revancha. Todavía están huyendo de mí y obviamente huyen de Joshua, pero no huyo de nadie”.

Razvan Cojanu: “La pelea entre Wilder y Ortiz fue una gran pelea y lo felicito por esa actuación. Vi muchas cosas que puedo exponer. Lo principal es la nítida combinación uno-dos que le da problemas“.

Mario Barrios: “Sé que Roman va a venir a pelear, pero yo también. No puedo esperar para pelear en este edificio. Todos los grandes han peleado aquí y no puedo esperar para montar un gran espectáculo”.

Jose Roman: “La mejor arma de Barrios sería su velocidad y su alcance, y creo que tenemos el plan de juego perfecto para oponerse. Sé que tengo que ser paciente allí porque tengo un oponente difícil. Estoy haciendo esto por mi familia y nadie puede detenerme”.