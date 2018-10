¿Quién es 'The Gypsy King' Tyson Fury?

Tyson Luke Fury nació en una familia de herencia de viajeros irlandeses el 12 de agosto de 1988, y se crió en el área de Wythenshawe de Manchester, Inglaterra. Fue nombrado después del entonces campeón mundial de los pesados, Mike Tyson.

La familia Fury tiene una larga historia en el boxeo. El padre de Tyson, 'Gypsy' John Fury, comenzó como un peleador sin pinchazos y como un boxeador sin licencia antes de convertirse en profesional en 1987. Solo boxeó durante 8 años y acumuló un récord de 8-4-1 como peso pesado antes de retirarse en 1995.

El ex campeón de peso mediano de la OMB Andy Lee 35-3-1, el ex campeón de peso semipesado británico Hosea Burton 21-1 y el peso pesado Hughie Fury 21-1 son todos primos de Fury. Como boxeador aficionado, Fury comenzó representando a Inglaterra e Irlanda a nivel internacional. En 2008, Fury se convirtió en campeón nacional (ABA) cuando tenía 20 años. Antes de convertirse en profesional en diciembre de 2008, el récord de aficionados de Fury fue de 31-4 con 26 nocauts.

La carrera profesional de Fury ha sido impresionante hasta el momento, con un récord invicto de 26-0 (19 nocauts). Hizo su debut contra Bela Gyongyosi en una pelea a seis asaltos en la cartelera de Carl Froch vs Jean Pascal el 6 de diciembre de 2008, en el Nottingham Arena. Ganó a través de TKO en la primera ronda. Fury noqueó a sus siguientes seis oponentes (Marcel Zeller, Daniil Peretyatko, Lee Swaby, Matthew Ellis, Scott Belshaw, Aleksandrs Selezens) antes de enfrentar a John McDermott por el título de peso pesado inglés de BBBofC.

Fury alcanzaría la distancia por primera vez en su joven carrera y ganó una decisión controvertida. El BBBofC ordenó una revancha, pero en su lugar luchó dos veces más venciendo a Tomas Mrazek en puntos y Hans-Joerg Blasko a través de un nocaut técnico en el primer asalto antes de regresar al ring con McDermott.

Ganaría de manera más convincente, anotando un nocaut técnico en el noveno asalto. Antes de que Fury derrotara a Dereck Chisora por decisión unánime para el título de peso pesado de la Commonwealth en el Wembley Arena en julio de 2011, derrotó a Rich Power y Zack Page por decisión y detuvo a Marcelo Nascimento con un nocaut en el quinto asalto.

La próxima gran pelea por el título de Fury vendría después de su nocaut técnico en el quinto asalto ante Nicolai Pajkic en 2011. Fury enfrentó a Martin Rogan por el título vacante BUI Irlanda del peso pesado nacional en abril de 2012 y ganó por nocaut técnico en el quinto asalto.

Luego reclamaría el título vacante de la OMB intercontinental de los pesos pesados con un nocaut técnico en el quinto asalto contra Vinny Maddalone en julio de 2012. Pocos de los 26 oponentes de Fury podrían llegar a la distancia contra el 'rey gitano' y parecía que no será forma de detener el ascenso de Fury en el ranking de los pesados. Kevin Johnson perdió por decisión unánime en una eliminatoria por el título de peso pesado del CMB. Joey Abell perdió por nocaut técnico en la cuarta ronda.

Fury pelearía contra Derek Chisora por segunda vez por el título vacante de peso pesado británico BBBofC, el EBU europeo y el peso pesado internacional de la OMB en noviembre de 2014. La esquina de Chisora lo retiró de la pelea después de diez rondas de su pelea de doce asaltos programada. Christian Hammer duró solo ocho rondas en febrero de 2015, lo que condujo a la mayor victoria de Fury hasta la fecha.

El invicto 'Gypsy King' entrenó a Wladimir Klitschko durante doce rondas en una famosa noche en Dusseldorf que pondría a Fury en la cima del mundo y pondría fin al reinado de Klitschko sobre la división de los pesados. Vencer a Klitschko sería el pináculo de la carrera de Fury, y le valió los títulos de peso pesado IBF, IBO, WBA y OMB, al mismo tiempo que se convirtió en el primer campeón de peso completo lineal de Gran Bretaña desde Lennox Lewis, retirado en 2004. Fury estaba programado para una revancha contra Klitschko. que fue cancelado dos veces en 2016.

Fury tenía su parte justa de demonios fuera del ring. Renunció a todos sus títulos por los que había luchado tanto para ganar mientras luchaba contra la depresión, las drogas y la adicción al alcohol. Dio positivo en un esteroide prohibido en febrero de 2015 y fue acusado por el Reino Unido antidopaje (Ukad) en junio de 2016.

En diciembre de 2017, Fury aceptó una violación antidopaje y se le concedió un 'período de inhabilitación de dos años' retroactivo. Durante este tiempo lejos del ring, Fry se infló hasta un peso estimado de 380 lbs. Fury hizo su regreso en junio de 2018 contra Sefer Seferi en el Manchester Arena con una nueva perspectiva de la vida, un nuevo entrenador en Ben Davison y una ética de trabajo más profesional.

Fury perdió casi 130 libras antes de su primera pelea en más de dos años y volvió a su forma de ganar después de que la esquina de Seferi tiró la toalla al final de la cuarta ronda. El siguiente para el 'Rey Gitano' es Francesco Pianeta, un dos veces retador del título mundial. El campeón mundial de peso pesado del CMB, Deontay Wilder, estará en el cuadrilátero de la pelea de Pianeta en un esfuerzo por hacer alarde de un futuro enfrentamiento entre los dos luchadores.

Tanto Fury como Wilder han sido muy elocuentes sobre un posible enfrentamiento en Las Vegas a finales de este año. Si Fury puede cumplir una actuación convincente contra Pianeta, no debería haber ninguna razón por la cual no pueda ocurrir un enfrentamiento de Wilder-Fury. No siempre recibimos una segunda oportunidad en la vida y 'The Gypsy King' está buscando usar la suya para cumplir sus pretensiones de convertirse en el rey indiscutible de la división de los pesados.