Harrison noquea y queda 2-0

Dos veces medallista de oro olímpico -la primer estadounidense en obtener oro en ese nivel- Harrison mejoró a 2-0 como luchadora profesional de MMA con una victoria por TKO en el tercer asalto sobre Jozette Cotton (8-2) en una pelea de peso ligero en PFL 6 el jueves en el Ocean Resort Casino en Atlantic City, NJ. Harrison pasó los primeros minutos probando su golpe antes de explotar con una pierna doble que inmediatamente la puso en control lateral.

Desde esa posición, Harrison hizo la transición para montar y solía atacar para abrir a Cotton para un intento de brazo posterior, pero Cotton pudo sobrevivir y llegar a la segunda ronda. Ese fue un territorio desconocido para Harrison, quien ganó su debut en junio pasado a través de la sumisión de primera ronda.

Sin embargo, Harrison parecía cómoda usando su agarre para derribar a Cotton y anotar puntos desde dentro de la guardia de su oponente. La segunda ronda fue de Harrison y un probable 10-8 en las tarjetas de puntuación para ella, pero eso fue discutible en la ronda tres cuando Harrison alejó a Cotton con ground-and-pound en la marca 1:24 del último período.

“Todavía estoy tratando de sacar todos los problemas del plan de juego, pero en general estoy feliz”, testificó Harrison en su entrevista posterior a la pelea. “No quiero que vaya a tres rondas, pero es bueno saber que puedo ir tres, o cinco, o 10, o lo que sea necesario para alejar a alguien”.

