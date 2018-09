Palmetta: “La realidad del boxeo argentino es decadente”

Alberto Palmetta es un boxeador argentino, nacido el 5 de abril de 1990, quien tiene un récord de 4-0 con un solo nocaut en su haber. El púgil de 28 años mantuvo en el día de ayer una entrevista desde Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos, donde habló de la actualidad del boxeo que tiene la Argentina en estos momentos.

"Desconozco sus proyectos. Pero la realidad del boxeo argentino es decadente. No hablo de los boxeadores, hablo de la estructura del boxeo, de quienes lo manejan. Ellos están destruyendo el boxeo argentino. Le digo a Melian ¡NO VUELVAS!”, atestiguó.

También marco la diferencia de vivir y ser boxeador en los Estados Unidos y serlo en Buenos Aires: "Por momento me agarra desesperación cuando estoy solo. Me faltan mis amigos. Acá dónde vivo es muy tranquilo. En Bs. As. terminaba de estudiar y me iba a tomar unos mates en la casa de alguien. Acá solo hice compañeros".

No solo podemos ver cómo extraña su hogar; Palmetta también se suma a la lista de las personas que opinan y analizan el "mal déficit" que tiene el boxeo de Argentina. Si apretamos atención en lo que habló en la entrevista también podemos ver como pone “al desnudo” la categoría inferior que tiene el boxeo local con el de otro país.

“Gracias a Sampson Boxing me hice profesional, pero es verdad lo que dijo. Él no me pudo dar lo que yo pedía. Y es la verdad. Por esa razón me viene para acá. Seguimos nuestros caminos de la mejor manera” declaró. Luego, agregó: “Yo no me arrepiento del paso que di. Yo cometí un error. Firmé con Sampson Boxing porque vino mi ídolo Sergio Maravilla Martínez con su auto a buscarme a mi casa. En una semana le firmé todo. Acá me tomé dos meses para firmar algo”.

Por último, marcó cual era su objetivo dentro de su carrera profesional en el mundo del pugilismo: “Mi objetivo máximo es ser campeón del mundo. La estructura (manejo) del boxeo profesional no me conformaba. Siempre busco algo más”.