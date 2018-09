Entrevista. Claudio Martinet: “El boxeo argentino está en un cambio constante”

El ex-púgil, ahora promotor y entrenador de Boxeo, Claudio Martinet proveniente de la provincia de Santa Fe, Argentina, estuvo en exclusiva hablando con VAVEL Argentina.

- Para quienes no te conocen: ¿Quién es Claudio Víctor Martinet?

- En el año 1989 era el número uno de argentina en mi categoría. Ese año me dan el título de campeón argentino por liderar el ránking argentino por mucho tiempo, era campeón de oficio. Estaban Miguel Francia y Martínez (el mendocino), entre ellos se manejaban y era como que se prestaban el lugar con el título argentino un rato cada uno y yo que era el desafiante autorizado, no me daban la posibilidad de pelearlos.

- Ahora en cuanto a la actualidad del boxeo argentino, ¿cómo ves el desarrollo del mismo o de la FAB?

- El boxeo argentino hoy se encuentra en un cambio constante, no solo en lo boxístico sino también desde la educación. Sino se empieza por la educación en la casa, difícilmente se pueda seguir en el gimnasio o dentro del ring.

- ¿Cuanto implica la educación para un púgil?

- Mira, la educación como el boxeo están en cambio constante desde antes y seguirá porque el ser humano necesita adaptarse a las épocas. Aprende nuevas cosas o nuevas formas para educarse.

- ¿Con esto podemos decir que la educación de un púgil debe comenzar en casa?

- Si obvio, mira, hoy los boxeadores no tienen la misma educación que antes por el deporte o por la profesión que eligen. No es como antes. Ahora no prestan más atención, pierden fácilmente la concentración y sino lo educa uno desde la casa es difícil que el boxeador se dediquen cómo se dedicaban en mi época.

- ¿Por eso hay déficit de boxeadores argentinos?

- No lo creo, de que salen boxeadores salen; ahora que se dediquen al boxeo y a prosperar es tema de cada boxeador.

- Y en cuanto a lo que opinan los púgiles argentinos que están en el exterior, ¿opina lo mismo?

- Mira, yo creo que hoy si no se le da la importancia al boxeo argentino o a lo mismos atletas del deporte, es por el cambio que se está dando en el país. Es bueno que los boxeadores busquen perfeccionarse a fuera del país si quieren prosperar.

- Ahora por lo que vemos en vos, pasó de ser un deporte más a un estilo de vida, más aún cuando te convertiste en campeón sudamericano, ahora como entrenador ¿cómo se lo transmites a tus pupilos?

- Esto siempre le explico a los chicos, la constancia, la perseverancia, la dedicación, más las ganas que uno tiene de ser alguien y bueno...la noche del título argentino era inolvidable, no podía dormir. El momento, la sensación, las ganas. Pasan muchas cosas por la cabeza en ese momento. Uno piensa que esa pelea te va a cambiar la historia, la vida, que a Dios gracias me la cambió por que me dediqué de lleno al boxeo, dejé de trabajar. Encontré la posibilidad de correr a la mañana que es lo que necesita un boxeador. Cuando trabajaba lo hacía a la mañana, entrenaba a la tarde y corría por las noches. Todo el camino que uno va haciendo lo va formando y trabajando con las ganas que le pone uno con sus sueños, de tener tu casa, tu auto, luchar por las comodidades lógicas que tenemos todos los seres humanos. En el día a día lo busco con los chicos que entreno y la dedicación deportiva que esto necesita.

- Volviendo una vez más atrás y después de haber mencionado que fuiste un campeón sudamericano. ¿Cómo fue tu tiempo como campeón? ¿Y contra quien te enfrentaste?

- Cuando me dan el título de campeón de oficio, me enfrento con Carucha Gómez, (había peleado con Sergio Víctor Palma en su momento), y termino perdiendo por KO lo que me llevó a quedar relegado otra vez con el título argentino. Me llevó dos años más en recuperarlo, cuando gané la pelea el 21 de enero de 1992 a Miguel Francia y a éste mismo boxeador le gané el título sudamericano el 27 de noviembre el mismo año.

- Por otro lado, también somos entendidos de que has peleado con Jorge Rodrigo La Hiena Barrios. ¿Qué nos puedes decir de haber tenido dicha experiencia?

- Fue un rival digno. Es un tipo peleador, con entrega. Nada más que eso. No tenía técnica, no era potente. En la pelea que hizo conmigo para mí no me ganó. En el resultado la juventud prevalece, yo estaba a punto de cumplir 40 años, entrenaba un 70% de lo que venía haciéndolo normalmente, las ganas no eran las mismas para pelear y me llevó a pensar y decidir que tenía que retirarme del ring. Hice una pelea en Panamá y Polonia y dejé todo luego. La pelea con Barrios fue linda, movida, lo tiré a la lona en el quinto round y no le contaron, el árbitro me dijo que fue un resbalón. Esa pelea quedó en el recuerdo porque la televisó Space, y generó muchas reacciones en contra de la actitud del árbitro, en especial del público santafesino que estuvo presente aquella noche”.

Después de platicar con el ex-púgil y ahora entrenador pudimos ver no solo la humildad que tiene a la hora de tratar con lo demás, sino también de referirse a los demás. Siendo muy sincero no solo pudimos ver lo que recuerda de su carrera, sino cómo entrena a los púgiles del hoy, a los cuales cuida mucho y le desea buen resultado en el día de mañana.

Y por otro lado también se pudo ver que tiene buen ojo crítico en cuanto a la actualidad del boxeo argentina, donde pone a todos en una balanza equilibrada y donde nos deja ver que el boxeo argentino volverá a crecer desde la mano de todos.