Mauricio Sulaimán: desde el clembuterol del Canelo a las actitudes de Golovkin

Solo faltan diez días para la que promete ser una de las peleas del año, que será la revancha entre Gennady Golovkin, campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo y del Supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, y el mexicano Saúl Canelo Álvarez, que se llevará el sábado 15 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estado de Nevada.

En la previa, el que habló es el presidente del CMB, el mexicano Mauricio Sulaimán, que en declaraciones a Univisión, se refirió a la importancia que tendrá este trascendental combate para ambos boxeadores: ''El que gane el 15 de septiembre será considerado a nivel mundial el mejor libra por libra. El mejor peso medio y el mejor de todas las divisiones''.

También, se refirió a las diferencias que hubo por parte del Canelo con la entidad que dirige hasta hace pocos meses: ''Existieron algunas situaciones del Canelo hacia el organismo, pero todo quedó atrás, para nosotros no hay nada más que apoyo y respeto. Canelo es mi amigo, le deseo mucha suerte y que gane el mejor… no hay ningún problema, todo está bien''.

''Siempre habrá un sector que le verá lo negativo al Canelo''

A su vez, Sulaimán defendió al Canelo de las acusaciones de otros colegas del ambiente tras la suspensión de la revancha en mayo pasado por el positivo por clembuterol del mexicano: ''Siempre habrá un sector que le verá lo negativo al Canelo. Se demostró claramente que ese tema del clembuterol no fue dopaje fue por contaminación de alimentos. Después de ese doping positivo ha sido sujeto de muchísimas pruebas más y en todas ha salido negativo. Yo me quedo con el boxeador, con su honorabilidad…yo no siento que el Canelo sea tramposo. Lo respeto y espero que el 15 de septiembre gane o pierda se reencuentre con la afición porque no es justo que se le ataque de esa forma''.

''Van a salir chispas, se traen un coraje como antes no se veía, un pique natural, nada inventado. El tema del clembuterol, el tema de los vendajes, de los guantes. Va a ser algo muy interesante'', concluyó Sulaimán.

Por otra parte, el mismo Sulaimán en declaraciones a la página BoxingScene habló sobre las actitudes de Golovkin referidas al dopaje de Canelo: ''Canelo tenía el problema del dopaje, que al tiempo Golovkin no sabía qué sustancia era, y por eso generó una reacción muy agresiva y desde ese punto todo subió de tono''.

''Las negociaciones para la revancha fueron muy complicadas''

''Nos encontramos con un nuevo Golovkin, en una etapa diferente. Han habido algunos años complicados para él. Las negociaciones para la revancha fueron muy complicadas porque siempre se sintió marginado'', sentenció el mandamás del CMB.

Cabe destacar que la primera pelea entre GGG y Canelo Álvarez se disputó el 16 de septiembre del año pasado en el mismo escenario que tendrá la revancha y en donde se produjo un polémico empate. Los jueces de la contienda fueron: Dave Moretti (115-113 GGG), Adalaide Byrd (118-110 Canelo) y Don Trella (114-114).