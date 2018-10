Nicola Adams por el título mundial interino de la OMB

En solo su quinta pelea profesional, Adams de 35 años competirá por el título interino en la cartelera de Jack Catterall contra Ohara Davies. En su última pelea en mayo, Adams derrotó a la argentina Soledad del Valle Frias en la primera ronda en Elland Road, Leeds.

Adams es una amateur muy decorada y tiene la oportunidad de ganar su primer título como profesional y se coloca en la pole position para enfrentar al alemán Raja Amasheh (21-1-1) por el título OMB World Female Super-Flyweight.

La luchadora mexicana de 33 años Millán se interpone en su camino y ha prometido ser un competidor digno de Adams. Con un récord de 21-4-1 Millan tiene experiencia en la lucha por los títulos del título mundial en el pasado, después de haber ganado el título de peso mosca mundial WBF en 2016 contra Amira Hamzaoui y perder ante Naoko Fujioka (17-2) en 2017 por el puesto vacante WBA World Female Flyweight title. “Nicola ha estado pidiendo una pelea como esta y estoy encantada de que hayamos entregado para ella”, dijo el promotor de Adams, Frank Warren, a través de un comunicado de prensa.

Luego, agregó: “Isabel Millán es una luchadora mexicana dura, tiene un buen récord y tiene una buena experiencia luchando a nivel mundial, esta será una buena prueba para Nicola. El proyecto de ley de Leicester está repleto de peleas de buena calidad y Nicola lucha por el título interino que se suma a lo que va a ser una noche fantástica de boxeo el 6 de octubre”.

'The Time Is Now' está encabezado por Jack Catterall vs Ohara Davies en la cartelera será Lyon Woodstock, que defiende su título de la OMB de peso súper pluma europeo contra Archie Sharp. El prospecto de peso pesado Daniel Dubois enfrentará al ex retador del título mundial Kevin Johnson. El campeón súper-peso pluma británico Sam Bowen también se presentará durante la noche del boxeo.