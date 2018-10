Brandon Cook advierte a Jaime Munguia: “Nací con poder”

El campeón superwelter de la OMB, Jaime Munguia, insiste en que deberá ser cauteloso cuando pelee contra Brandon Cook en la cartelera de Canelo Alvarez-Gennady Golovkin en Las Vegas el 15 de septiembre.

“Brandon Cook es un oponente muy bueno, un oponente muy fuerte. Él tiene mucha experiencia y es una oposición fuerte y dura. Tengo que ser muy cuidadoso con él porque he visto un par de peleas, y se ve cuando está herido, es el más peligroso. Necesito enfocarme realmente en la pelea y estar realmente en mi mejor momento el sábado“, dijo Munguia.

Cook insiste en que es un pegador más duro que el último retador del campeón, el británico Liam Smith. “Mientras crecía, cada vez que golpeaba a alguien, siempre caían. He estado en una tonelada de peleas callejeras. Eso es lo que me metió en el boxeo, obviamente. Sé cuánto poder tengo. No solo desarrollamos poder. Naces con eso y nací con poder”, dijo Cook.

Luego, agregó: “Puede que no haya nacido con las mejores habilidades de boxeo, pero he aprendido mucho durante [los años]. Me convertí en profesional en 2011, aprendí mucho sobre cómo boxear ahora. Tengo que ser inteligente, como dije, y lanzar mis golpes. Sé lo duro que golpeo, y si puedo golpearlo en el mentón, como lo hice con [Steven] Butler o cualquier otra persona que golpee, lo van a sentir. Creo, sin ofender a Liam, pero creo que pegué más fuerte que Liam Smith”.

“Jamie y yo le vamos a dar a la gente lo que quieren ver. Disfrutarán de esta pelea y los vamos a poner a punto y listo para el evento principal. Sé que puede luchar, y yo puedo luchar”, continuó. “Este partido de estilo va a ser una gran pelea y va a abrir muchas puertas, quien gane, obviamente. Él es el próximo niño prometedor. Él es duro. El es fuerte. Él es joven. Pero no me importa Solo vengo a hacer lo que tengo que hacer, y no puedo esperar para llegar allí. Estoy listo”.

Munguia piensa que Cook no debe leer demasiado en su última actuación. “Aprendí mucho en la última pelea. Aprendí a no desesperar, y en el campo de entrenamiento, y en lo que me entrené, y básicamente estoy con la mentalidad de ir y hacer mi trabajo, y eso es todo. No hay nada extra No hay presión, solo hago mi trabajo, lo que hago todos los días en el gimnasio, y siempre me siento relajado”, dijo.

Por último, cerró: “Esto no es nada nuevo para mí. Es una pelea entre Brandon y yo, y nada más. El resto de la tarjeta, es diferente. No puedo tener ningún control sobre lo que sucede en el evento principal o en las otras cartas. Solo necesito hacer exactamente lo que estoy haciendo en el campo de entrenamiento, y eso es todo”.