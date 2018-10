Canelo Álvarez vs Golovkin II en vivo online en pelea boxeo 2018

Sin más que agregar, en la pelea del año, donde no dejaron nada atrás y se dieron con buenos golpes al punto de terminar la pelea sangrando ambos púgiles, nos despedimos hasta la próxima familia boxistica de Vavel.

Dejando todo ambos púgiles se vio un boxeo como ninguno, dejando sangre en el medio del ring.

Tenemos nuevo campeón, quien corta la racha de Gennady Golovkin

Fallo oficial, Gana Saúl Canelo Álvarez

Se espera el fallo oficial

10-9 la tarjeta extraoficial para Canelo, en el último round

Se terminó la pelea!!

Menos de 30 segundo para el final de la pelea y no se dan repido

Golpes fuertes van y viene, Canelo comenzó bien en la vuelta pero el kazajo se recupera con buen ritmo.

En el último round todo o nada

En el round numero 11 se lo lleva nuevamente el Kazajo por 10-9

Se viene el último round!!!

Round 11 y hasta hora con ida y vuelta se lo lleva todo el kazajo con buenos ataques, donde se ve la fuerza bruta de Triple G.

En la novena vuelta se la llevo Gennady por 10-9.

Round numero 10 con Canelo buscando todo, pero Golovkin responde muy bien y rapido

Novena vuelta de la pelea y aunque esta todo parejo, se nota mejor a GGG con buenos golpes como su gran jab

Nuevamente se ve que Gennady lleva el ritmo de la pelea, como lo hizo en el octavo round llevandose por 10-9 el mismo.

Se lo ve mejor en el octavo round a Canelo en cuanto al ritmo pero mejor esta conectado GGG

Maneja ahora en la segunda mitad de la pelea Canelo

10-9 para el kazajo en las tarjetas extraoficiales

En el sexto round se vio un ida y vuelta, pero se lo ve mejor a Gennady hasta con buenas derechas

En la mitad de la pelea, ambos están dejando el todo por el todo.

Se esta llegando a la mitad del combate

En la quinta vuelta ha estado mejor el Kazajo con buenas zurdas.

4 round se lo llevó Triple G con un 29- 28 en las tarjetas extraoficiales

Con una mano de más Termina la cuarta vuelta donde se vio mejor a Canelo. Después de a ver empatado en la tercera vuelta.

En un cuarto round se sigue viendo el golpe por golpe, pero mejor Canelo

1 minuto para que termine el tercer round, donde van y vienen los golpes.

30-27 para Canelo en la segunda ronda, en las tarjetas extraoficiales

No hay mucho estudios entre ambos boxeadores y se buscan continuamente.

30-27 para Golovkin en la primera tarjeta extraoficial

2do. Round en marcha

Con el primer round finalizado, se ve un comienzo donde ambos se estudian. Mejor estuvo el kazajo

Primer Round en marcha, con los dos púgiles en el medio del ring

Basta de palabras, porque comenzó la pelea

La apuestas como la declaraciones en las redes sociales están muy dividida.

En momento la velocidad mexicana versus los puños pesados del kazajo.

Se hace la presentación oficial de Canelo vs Triple G.

No falta nada para la revancha del siglo.

Se viene Canelo Álvarez al ring.

Golovkin ya se encuentra en el ring.

En instante las preguntas serán resueltas cuando Saúl y Gennady vuelvan a verse en Las Vegas, Estados Unidos, luego de un año.

¿Podrá ser un factor importante el invicto de Triple G? Si y no, la respuesta seria positiva si fuera otro rival. Puede ser negativa la repuesta tratandose de Canelo, quien le sacó un empate.

Mientras que a Gennady se lo ve tranquilo y estirando como pre calentamiento.

Los mexicanos están teniendo una velada muy buena, ¿podrán festejar los mexicano de la mano de Canelo? para esa repuesta aún falta.

La velada avanza rápida, con peleas que van terminando en su mayoría en KO o KOT, de seguir el mismo ritmo llegaremos a la estelar más rápido de lo pensado.

En otra pelea ante de la principal, tuvo como ganador a al mexicano Jaime Munguia, quien derrotó por nocaut técnico en el tercer round al canadiense Brandon Cook y de esta manera retiene por segunda vez el Título Superwelter.

En declaraciones post combate, Lemieux testificó que quiere al ganador de la pelea estelar.

En la primera pelea previa a la estelar, Lemieux, ganó por KOT.

Damas y Caballeros, damos comienzo a la velada, que tiene como combate estelar a Saúl Álvarez contra Gennady Golovkin.

Bienvenidos a todos a la transmisión en vivo de la revancha del siglo! La pelea del año entre Saúl “Canelo” Álvarez vs Golovkin en vivo, quienes vuelven a luchar en Las Vegas, en el T-Mobile. A partir de las 23 horas (horario de Argentina) se dará inicio a la transmisión de la velada, que tiene como el plato fuerte a una rivalidad que se volvió “personal”.

El popular “GGG” o “Triple G” quedó decepcionado del azteca, pero, ahora, podrá tenerlo en frente nuevamente en 12 emocionantes asaltos.

Luego del polémico empate que sostuvieron Saúl 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin el 16 de septiembre de 2017, la revancha, que estaba programada para marzo del presente año, tuvo que tardar más de lo pensado ya que el mexicano dio positivo en una prueba de control antidopaje por consumo del anabolizante Clembuterol.

El pupilo de Abel Sánchez viene de vencer por KO a Vanes Martirosyan en mayo de este año. Antes de su empate con Canelo, se impuso por decisión unánime ante Daniel Jacobs.

Golovkin ostenta un formidable récord invicto de 38 combates, con 34 resoluciones por la vía rápida. De esta manera, alcanza un porcentaje de nocaut del 87%. Además, está 19-0-1 en peleas de campeonato y 5-0-1 ante campeones o excampeones mundiales.

En definitiva, el conflicto del Clembuterol no hizo sino echar más nafta a una relación entre Golovkin y Álvarez ya de por sí complicada, y que cada vez fue tornándose más personal y escandalosa.

Más allá del honor, el negocio y la promesa de buen boxeo que aseguran ambos contendientes, la previa de este rematch estuvo cargada de contratiempos. El primero de ellos tuvo que ver con la cancelación de la fecha de mayo a raíz del test positivo de Canelo con una sustancia prohibida.

Algunos de los rivales del entrenado por Chepo y Eddy Reynoso son Miguel Cotto, Alfredo Angulo, Floyd Mayweather Jr., Julio César Chávez Jr., Austin Trout, Shane Mosley, Carlos Baldomir y Amir Khan.

Por su parte, Álvarez tiene un récord de 49 ganadas, 1 perdida y 2 empates, con 34 victorias por KO y 4 títulos mundiales en 2 divisiones. En peleas de campeonato está 10-0-1, y 12-1-1 ante campeones o excampeones mundiales.

Canelo respondió: “Es personal para mí por todo lo que dijo. Pero sirvió como una gran motivación para esta pelea el sábado”.

En las últimos días, GGG habló sobre sus ganas de derrotar al Canelo, en declaraciones a ESPN: ''Yo sólo quiero lastimar a Canelo, lo quiero ver abajo y ponerlo en su lugar por todas las cosas malas que él y su equipo han hecho''.

Del otro lado, Golovkin comentó: “Canelo es el oponente más desagradable y sucio que he enfrentado (…) Canelo no es un campeón. Es un mentiroso que no tiene respeto ni por el deporte ni por los fanáticos (…) En la pelea anterior no sentí verdadero poder de fuego de parte de Canelo, solo tiró manotazos. Definitivamente no es el pegador más duro que he enfrentado (…) Estoy feliz de enfrentarlo nuevamente. Es otra gran oportunidad para golpearlo duro”.

Previo a este encuentro, Canelo Álvarez afirmó: “Esta pelea es personal, por todas las cosas que se han dicho, y será muy difícil recuperar el respeto que una vez nos tuvimos (…) Sé que puedo lastimarlo, lo hice en la primera pelea y lo voy a lastimar aún más en la segunda. Mi objetivo es el KO y voy a ir a buscarlo desde el primer asalto (…) Quiero tener una actuación para callar bocas (…) Para mí no existe perder esta pelea (…) No existe el ‘estilo mexicano’ (…) mi estilo es propio, soy mexicano y eso es lo importante. Quizás Golovkin use eso del ‘estilo mexicano’ para ganar fans, pero es un hipócrita”.

Todos los golpes del kazajo van siempre enviados con potencia, con intención de dañar al contrario.

He aquí una de las armas que puede inclinar la balanza a favor de GGG este sábado: no parar de tirar golpes. Sobre todo, sabiendo que los jabs del campeón no son simplemente intentos de marcar distancia.

Las chances de Triple G para ganar la pelea: El kazajo es un púgil, que siempre busca noquear a su rival desde el inicio de la pelea, pero no se apresura debido a que va construyendo el KO o KOT donde tiene un buen ritmoen cuanto a los lanzamientos de golpes.

El contraataque del mexicano será fundamental como principal arma ofensiva y al mismo tiempo, un método para frenar los feroces embestidas de GGG.

Claves para ganar por parte de Canelo: En primer lugar, será clave que mantenga la defensa que exhibió en gran parte del primer combate. Otra de las aristas que serán importantes para el Canelo será la efectividad en ataque que tuvo en la primera pelea.

Las tarjetas marcaron los siguientes números: Adalaide Byrd (118-110 Canelo); Dave Moretti (115-113 GGG) y Don Trella 114-114.

La pelea que parecía que en cualquier se pudo haber terminado en cualquier momento por la vía del nocaut, finalizó con la decisión, cuestionable según desde donde se lo vea, de los jueces que dictaminaron empate tras doce asaltos de combate.

Lo mejor del kazajo se vio del quinto al octavo round, donde mantuvo una presión intensa y aprovechó el cansancio físico de Álvarez, que mostraba jadeante, abría la boca y bajaba los brazos constantemente.

El combate se caracterizó por las diferencias de estilos entre ambos boxeadores: la línea técnica y la defensa del mexicano, contra el poder ofensivo del kazajo.

Repasamos la primera pelea entre ambos púgiles. Justamente hace casi exactamente un año, el 15 de septiembre de 2017 tuvo lugar la primera pelea entre GGG y Canelo en el mismo escenario que albergará la revancha.