Povetkin sorprendió hasta que el poder de Joshua le dijo basta

En una pelea que tuvo más acción de lo que se esperaba, Anthony Joshua (22-0-0 21KO) retuvo sus campeonatos de peso pesado de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo, tras vencer por nocaut técnico en el séptimo round al ruso Alexander Povetkin (34-2-0 24KO), ante 90000 personas que coparon el Estadio Wembley de Londres.

Fue Povetkin el que sorprendió a propios y extraños desde el comienzo de la pelea. Con su velocidad, trataba de evadir el jab por parte de Joshua y boxear a la distancia. Al final del primer round, conectó una gran combinación de golpes (que finalizó con un gancho de izquierda) que hicieron trastabillar y dañaron la nariz del campeón, para la sorpresa de todos los aficionados presentes en Wembley.

