Maravilla - Chávez Jr. en tratativas para noviembre

Lo que parecía una locura que iba a quedar en un simple cruce en redes sociales, podría transformarse en realidad en algunos meses, ya que según la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, el argentino con 43 años, ex Campeón Mundial Superwelter y Mediano, Sergio Maravilla Martínez (51-3-2 28KO) volvería de un retiro de más de cuatro años para enfrentar a Chávez Jr (50-3-1 32KO).

Según los dichos de Chávez padre en el programa A los Golpes de ESPN, su hijo podría enfrentarse a Maravilla, el próximo 17 de noviembre en una ciudad a confirmar en los Estados Unidos en categoría supermediano: ''Es una sorpresa. Verdaderamente están las negociaciones muy fuertes. Yo pensé que era una broma lo de Maravilla Martínez, pero parece que es un hecho. Yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero van a ver el 17 de noviembre''.

''Creo que Martínez ya aceptó, él la pidió. Llegaron los contratos y parece que se firmaron. La pelea sería el 17 de noviembre en Texas'', aclaró Chávez Sr. sobre si el argentino había aceptado la pelea y ofreciendo lo que podría ser una posible sede del combate.

El primer combate entre ambos boxeadores fue el 15 de septiembre de 2012, cuando en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Estado de Nevada, donde Maravilla, a pesar de sufrir una caída en un último round dramático, le dio una clase de boxeo al mexicano y lo venció por decisión unánime tras doce asaltos, y conquistó el Cinturón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Las tarjetas de los jueces marcaron 118-109 x2 y 117-110.

Sampson sobre Maravilla: ''De ninguna manera voy a acompañarlo en esto''

Por otra parte, el que habló fue el ex promotor y asesor de Martínez, el uruguayo Sampson Lewkowicz, que en dialogó con el canal Todo Noticias aseguró que no está para nada de acuerdo con lo que sería está pelea del argentino con Chávez Jr. : ''Me enteré a través de un canal de TV. No pude hablar con él. Es una locura. Ni yo, ni mi empresa tenemos que ver con esto. Yo ya no represento a Sergio Martínez. Sigue siendo mi ídolo, pero de ninguna manera voy a acompañarlo en esto''.

Cabe destacar que la última pelea del argentino fue el 7 de junio de 2014 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde cayó por nocaut en el décimo asalto frente al puertorriqueño Miguel Cotto, que le arrebató el Título Mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Pese a que confirmó su retiro en junio de 2015, desde la pelea con Cotto, Maravilla se mantiene inactivo y en los últimos meses comenzó a entrenar con intensidad nuevamente, en principio para el rodaje de una película donde él iba a ser el protagonista. En agosto pasado, la Federación Argentina de Boxeo le rehabilitó la licencia profesional.

También, Sampson aseguró en charla con ESPN, que la supuesta revancha sería televisada en Estados Unidos por DAZN, señal afiliada al promotor inglés Eddie Hearn: "Yo no hice ningún tipo de negociaciones, no represento más a mi ídolo Maravilla Martínez, creo que va por DAZN, con Eddie Hearn, no sé si en Texas pero será en Estados Unidos. Te puedo decir que no creo que Chávez haga el peso de las 168 libras, pero sí te garantizo que estará sobre 200 libras el día de la pelea, y la integridad de Sergio Martínez está en juego".

Sources: Hearing Sergio Martinez and Julio Cesar Chavez Jr. are heading toward a rematch on Nov. 17 in the U.S. The possible promoter? Eddie Hearn, who would place the fight on DAZN. Martinez, now 43, feels like he’s 100 percent recovered from his knee injuries — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 25 de septiembre de 2018

El último combate de Julio César Chávez Jr. fue el 6 de mayo del año pasado cuando en el T-Mobile Arena de Las Vegas, cayó sin atenuantes en una amplia decisión unánime frente a su compatriota Saúl Canelo Álvarez. Las tres tarjetas dieron como ganador al Canelo por 120-108.