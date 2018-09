Se canceló el combate de Victor Ortiz por sus problemas legales

<p><strong>Victor <em>Vicious</em> Ortiz </strong>(32-6-3 25KO), ex <strong>Campeón Mundial Welter del Consejo Mundial de Boxeo</strong>, fue detenido en las últimas horas en la ciudad estadounidense de Oxnard, Estado de California, acusado de tres cargos de índole sexual, entre ellos el de violación a una mujer que data del 19 de marzo en el mismo sitio del encarcelamiento.</p> <p>Tras varios meses de investigación, la Policía de Oxnard lo encontró culpable y luego la Fiscalía del Condado de Ventura emitió la orden de detención en las últimas horas del martes. La fianza de liberación de Ortiz fue pautada en 100000 dólares, la cual seguramente ejecute en las próximas horas.</p> <p>Por otra parte, <em>Vicious</em> estaba programado para pelear en el combate estelar de la velada que se va a llevar a cabo el próximo domingo 30 en el Citizens Business Bank Arena de la ciudad de Ontario, California, frente a <strong>John Molina Jr</strong>. Finalmente <strong>Premier Boxing Champions</strong> decidió cancelar el combate para evitar mayores inconvenientes, mientras que Molina peleará en los próximos meses en una cartelera a confirmar.</p> <p>Ante la cancelación de Ortiz - Molina Jr. PBC decidió elevar a pelea estelar el combate entre el estadounidense <strong>Brandon Figueroa</strong> (16-0-0 11KO), hermano del ex Campeón Mundial Ligero del CMB, <strong>Omar Figueroa</strong>, y el colombiano <strong>Óscar Escandón</strong> (25-4-0 17KO), ex titular Interino Supergallo AMB e Interino Pluma CMB, a la distancia de diez rounds y en el límite de las 126 libras.</p> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"> <p dir="ltr" lang="en">JUST ANNOUNCED: Unbeaten featherweight contender <a href="https://twitter.com/BrandonLeeFig?ref_src=twsrc%5Etfw">@BrandonLeeFig</a> takes on former title challenger Oscar Escandon in the new main event of <a href="https://twitter.com/hashtag/PBConFS1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PBConFS1</a> this Sunday night at <a href="https://twitter.com/CBBankArena?ref_src=twsrc%5Etfw">@CBBankArena</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/FigueroaEscandon?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FigueroaEscandon</a><br /> <br /> : <a href="https://t.co/uakxNPwVoE">https://t.co/uakxNPwVoE</a> <a href="https://t.co/jQ5I7qyye0">pic.twitter.com/jQ5I7qyye0</a></p> — PBC (@premierboxing) <a href="https://twitter.com/premierboxing/status/1045080261304578048?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de septiembre de 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <p>La última pelea de<strong> Victor Ortiz</strong> había sido el 17 de febrero pasado en el Don Haskins Convention Center de la ciudad de El Paso, Estado de Texas, donde empató en decisión mayoritaria tras doce asaltos frente a <strong>Devon Alexander</strong>, en una Eliminatoria al Título Welter CMB. Las tarjetas de los jueces fueron las siguientes: <strong>Glen Rick Crocker (114-114); Javier Martínez (114-114) y Don Griffin (115-113 Ortiz)</strong>.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="270" src="//www.youtube.com/embed/aeV67m3AVpc" width="480"></iframe></p> <p> </p> <p> </p>