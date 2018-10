Un día como hoy: Se vio a Muhammad Ali recuperar el título de peso pesado

Para muchos fue el mejor combate de la historia. ‘Rumble in The Jungle’ (Estruendo en la jungla) enfrentó a Muhammad Ali y a George Foreman, que ponía en juego sus títulos de campeón del mundo del peso pesado CMB y AMB.

La pelea tuvo lugar el 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, hoy capital de la República Democrática del Congo y antes de Zaire, y estuvo patrocinada por el dictador Mobutu Sese Seko , que puso en la mesa cinco millones de dólares de la época para cada uno de los contendientes. Fue una de las primeras apariciones de Don King como promotor.

Foto: Youtube

¿Qué podemos decir sobre este concurso que aún no se ha dicho? La pelea cuando Muhammad Ali, aparentemente superó su mejor marca con 32 años, sorprendió al mundo, eliminó al invencible George Foreman en ocho asaltos y recuperó el título mundial de peso pesado.

Ali permitió que Foreman se golpeara a sí mismo, introdujera su escandalosa técnica Rope-A-Dope y, a su vez, se reinventara a sí mismo de ser un bailarín que se desvanecía a un astuto asesino. Todo esto sucedió en Zaire, un lugar lejano que pocas personas conocían. Fue, y siempre será, el estruendo en la jungla.

Rumble in the jungle

Foto: Youtube

Pero los años pasados ​​han intentado hackear algo de verdad. Muchos ahora afirman que Ali se puso de pie y recibió una paliza de Foreman antes del nocaut. Ciertamente recibió algunos golpes horribles pero, en realidad, el viejo maestro tuvo el control desde el principio, como lo demuestran los conteos de los jueces.

Y aunque se esperaba que ganara el joven campeón, con las demoliciones de Joe Frazier y Ken Norton ya apostados, el disgusto no causó el tipo de shock universal que, digamos, la victoria de Buster Douglas sobre Mike Tyson 16 años después . Varios expertos, incluido el futuro editor de Boxing News, Harry Mullan, elegían a Ali para ganar.

Lo que no se debe dudar, sin embargo, es el significado colosal de este evento. Podría decirse que es la pelea más famosa en la historia del deporte, y agregó capas a la leyenda de Ali. Y no olvidemos al perdedor, cuya derrota hizo que regresara a la cima, 20 años después, un logro deportivo que probablemente no se pueda igualar.

Foreman era un espécimen aterrador e invicto. Dos hombres habían golpeado a Ali, el mencionado Norton y Frazier, y aunque se había vengado de ambos, lo llevaron al infierno por el camino. Pero ninguno de los dos podría durar más allá de la segunda ronda con Foreman. Fue el inicio más grandilocuente de un reinado mundial de peso pesado en la historia.

Y el entrenador de Ali sabía que su luchador iba a ganar. Angelo Dundee y Ali estudiaron detenidamente al bateador y decidieron que sus fortalezas, los anchos ganchos en pleno auge, también podrían ser su perdición.

El Plan sacado del guante

Foto: Youtube

Pero no habría baile en la jungla. Ali se dio cuenta al principio de la pelea que un enfoque de pies zarpados no funciona. El anillo, un prisionero de los elementos africanos extremos, era pesado bajo los pies.

Ali comenzó brillantemente, disparando contadores, atando a la bestia merodeadora cuando se acercó. Golpeó audazmente a la derecha y se retiró a las cuerdas. Repitió su táctica en la segunda ronda.

Ali absorbió algunos golpes terribles en las siguientes rondas. Pero él estaba ofreciendo más, y planeando una de las mejores actuaciones que había visto el boxeo.

Para la ronda ocho, Foreman, detrás de puntos pero incapaz de cambiar su fórmula de buscar y destruir, estaba absolutamente agotado. A medida que la ronda se acercaba a su conclusión, Ali estaba encerrado en una esquina con Foreman encima de él, cortando irregularmente.

El hombre mayor vio su oportunidad. Arrancó en una impresionante volea que retorció a Foreman. El campeón trató de mantener el equilibrio, pero los golpes se dispararon en su cansado cráneo.

Foto: Youtube

De repente cayó hacia adelante, como King Kong cayendo del Empire State Building, y aterrizó en un montón en el lienzo. Era una vista increíble. La misión imposible estaba casi completa. El árbitro Zack Clayton contó hasta 10 cuando la bestia aturdida intentó recuperar la verticalidad, pero finalmente no pudo.