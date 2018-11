Soto Karass venció a Macías en una pelea con doble récord

Parecía que podía ser una pelea más, pero para sorpresa de todos fue un combate que estableció dos récords para el pugilismo moderno. En la noche del jueves en el Fantasy Springs Casino de la ciudad de Indio, California, en categoría superwelter, el veterano mexicano Jesús Soto Karass (29-13-4-1SD 18KO) derrotó por puntos en decisión mayoritaria tras diez rounds al estadounidense Neeco Macías (17-1-0 10KO), en lo que fue el pleito principal de la última velada de Golden Boy Promotions por ESPN.

El combate no tuvo pausa en ningún momento. Ambos peleadores salieron a repartirse golpes sin cuartel desde los primeros rounds, donde Macías comenzó de mejor forma pero de a poco fue superado en cantidad y poder de los impactos por Soto Karass. Los últimos asaltos inclinaron la balanza a favor del mexicano, que a pesar de su veteranía en ningún momento mermó el rendimiento.

Lo más increíble de la noche fueron las marcas que rompieron estos dos peleadores. En total se lanzaron ¡3353! golpes de los cuales se conectaron 1119, ambos récords definitivos registrados por la página Compubox, sitio especializado en estadísticas de este deporte. Soto Karass lanzó un total de 1848 impactos, de los cuales conectó 507, mientras que Macías tiró 1505 manos de las cuales concretó 612.

Cabe aclarar que a pesar de la increíble cantidad de golpes que se tiraron, los dos peleadores mostraron una condición física notable, en ningún momento de los diez asaltos bajaron el ritmo y tampoco estuvieron cerca de ser conmovidos por el rival.

