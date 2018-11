UFC Argentina: la agenda de un acontecimiento histórico para la región

Las Artes Marciales Mixtas de Argentina y Latinoamérica vivirán un momento histórico este sábado 17 de noviembre, cuando UFC organice el primer evento en el país, en la Arena Parque Roca, donde el máximo representante nacional, Santiago Gente Boa Ponzinibbio (27-3 en MMA, 8-2 en UFC), décimo en el ranking de la categoría welter, protagonizará la pelea estelar de Fight Night 140 frente al estadounidense Neil Magny (21-7 en MMA, 14-5 en UFC), octavo en el escalafón. Será la pelea principal de la cartelera estelar, al igual que las preliminares será televisada por FOX Sports.

Fotomontaje: Adrián Gallardo

Ponzinibbio no será el único argentino que se presente durante el Fight Night 140, ya que también en la cartelera estelar, Guido El Ninja Cannetti (8-3 en MMA, 2-2 en UFC) enfrentará al ecuatoriano Marlon Chito Vera (11-5-1 en MMA, 5-4 en UFC), en un combate que entrará dentro de la cartelera estelar en la categoría gallo. En las preliminares, otro compatriota hará su debut en UFC. Laureano Pepi Staropoli (7-1 en MMA) se las verá con el mexicano Héctor El Charro Aldana (4-1 en MMA 0-1 en UFC), en un pleito que estará en la categoría welter.

Canetti y Vera | Fotomontaje: Adrián Gallardo

En el duelo coestelar de la cartelera principal, habrá un duelo de rankeados en la categoría pluma, donde el estadounidense Ricardo The Bully Lamas (18-7 en MMA, 9-5 en UFC) en MM, ex retador al título del peso (perdió con José Aldo en 2014), número 12 en el escalafón, enfrentará a su compatriota Darren The Damage Elkins (25-6 en MMA, 14-5 en UFC), en la ubicación 13 del ranking.

Foto: UFC Oficial

Así será el programa de combates (sujeto a cambios)

Cartelera principal (0 hs)

Peso welter: Neil Magny (EE.UU) vs. Santiago Ponzinibbio (ARG)

Peso pluma: Ricardo Lamas (EE.UU) vs. Darren Elkins (EE.UU)

Peso semipesado: Khalil Rountree (EE.UU) vs. Johnny Walker (BRA)

Peso gallo: Guido Cannetti (ARG) vs. Marlon Vera (ECU)

Peso medio: Cezar Ferreira (BRA) vs. Ian Heinisch (EE.UU)

Peso paja: Cynthia Calvillo (EE.UU) vs. Poliana Botelho (BRA)

Preliminares (22 hs)

Peso welter: Michel Prazeres (BRA) vs. Bartosz Fabinski (POL)

Peso mosca: Alexandre Pantoja (BRA) vs. Ulka Sasaki (JAP)

Peso pluma: Austin Arnett (EE.UU) vs. Humberto Bandenay (PER)

Peso welter: Laureano Staropoli (ARG) vs. Héctor Aldana (MEX)

Primeras preliminares (21 hs)

Peso ligero: Devin Powell (EE.UU) vs. Jesus Pinedo (PER)

Peso pluma: Nad Narimani (ING) vs. Anderson dos Santos (BRA)

Actividades oficiales

Cabe destacar que la primera actividad confirmada en la semana de pelea es el pesaje ceremonial que se llevará a cabo en la Arena Parque Roca, donde también se llevará a cabo el evento del sábado. El mismo será el día viernes 16 a partir de las 19. Se podrá conseguir una entrada para el pesaje, canjeando un kilo de alimento no perecedero, en los puntos especificados en la siguiente imagen.

Foto: UFC en español

Por otra parte, si bien no está confirmado el lugar, los entrenamientos abiertos para el público y la prensa se realizarán el miércoles a partir de las 18, según especifica la Página Oficial de UFC.