Ramírez - Hart II, en diciembre

El 2018 se va terminando, pero aún así hay peleas que se confirman para disputarse en los últimos días del año. En este caso, el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez, campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, enfrentará en combate revancha al estadounidense Jesse Hart, el próximo viernes 14 de diciembre en el American Bank Center de Corpus Christi, Texas, en una pelea que será organizada por la promotora Top Rank y será televisada por ESPN+ para los Estados Unidos.

El primer combate entre ambos peleadores fue el 22 de septiembre del 2017 en el Convention Center de Tucson, Arizona, donde el Zurdo venció en una apretada decisión unánime tras doce asaltos, en lo que fue su segunda defensa del título. A pesar de que Hart cayó en el segundo round, la pelea fue ajustada en todo momento y los jueces lo marcaron de esa forma en las tarjetas: Chris Flores (115-112); Glenn Feldman (114-113) y Lynne Carter (115-112). Está pelea fue considerada por muchos especialistas como una de las mejores de aquel año.

Esta será la quinta del mexicano, que combatió por peleó por última vez el último 30 de junio en el Chesapeake Energy Arena de la ciudad de Oklahoma, donde le ganó por amplio fallo unánime al colombiano Roamer Alexis Angulo. Las tarjetas de los jurados fueron contundentes: Javier Álvarez (119-109); David Sutherland (119-109) y Levi Martinez (120-108). Mientras que Hart combatió el último 18 de agosto en Atlantic City, donde venció por nocaut técnico en el tercer round a su compatriota Mike Gavronski.

Lo mejor de la pelea entre Ramírez y Angulo

El nocaut de Hart a Gavronski

Jesse Hart, the son of power puncher Eugene 'Cyclone' Hart' calls out Gilberto Ramirez after finishing Mike Gavronski in round 3. (18-8-2018) #Boxing pic.twitter.com/AZMRs62bUw — Si Thompson (@TheSiThompson) 26 de agosto de 2018

''Esta será una buena pelea. Me siento mejor preparado que la primera vez y estoy más convencido de que lo terminaré. Siempre he dicho que quería ser el rey de la división. He estado esperando peleas de unificación y sigo siendo paciente. Estoy en mi mejor momento, y contra Hart, quiero demostrar por qué soy el mejor '', afirmó Ramírez sobre lo que será el combate del próximo 14 de diciembre.

Por otra parte, el presidente de Top Rank, Bob Arum, anticipó que está revancha será igual de pareja que la primera pelea: ''Creo que los dos han mejorado, pero creo que esta pelea será muy similar a la primera, una pelea tremenda entre dos tipos comparables''.