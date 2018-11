Victoria Saputo: "Tengo como meta los Juegos de Tokio 2020 y si no, hacerme profesional pelear por el título del mundo"

¿Por qué elegiste este deporte y no otro?

Elegí este deporte a los 13 años de edad, mi papá tenía un gimnasio de boxeo y me invitó una vez para entrenar y a medida dando clases, me terminó gustando y fue ahí cuando decidí hacerme boxeadora.

¿Cómo fue experiencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud?

Fue todo muy lindo, una experiencia única e inolvidable, la aproveché al 100%. Tuve la oportunidad de conocer diferentes culturas y chicos de diferentes países. Tuve la oportunidad de hacer tres peleas y llegué a obtener la medalla de bronce. Me siento satisfecha ya que gané la primera pelea 5 – 0 ante la número 3 del mundo. Después tuve la oportunidad de enfrentarme a la campeona en una pelea ajustada y no me arrepiento de nada, porque dí todo. Faltaría mejorar algunas cosas, pero la rival esa no es imposible. Finalmente tuve la bronce ganándole a la 5 del mundo.

​

¿Cuál es tu siguiente meta tras los Juegos de la Juventud?

Me estoy preparando para una posible pelea en el mes de diciembre y después voy prepararme para sumar más experiencia. Tengo como meta los Juegos de Tokio 2020 y si no, hacerme profesional pelear por el título del mundo.

¿Qué pensás del rol de la mujer dentro del boxeo?

No se ve tanto que una mujer boxee, muchos me preguntan porque no me dedico a otro deporte, pero es lo que me gusta y lo voy a hacer igual. No hay que darle importancia a las opiniones de los demás, las mujeres deben practicar el deporte que quieran.

¿Tenés referentes del boxeo?

Me siento identificada con la “Tigresa” Acuña ya que es como una guerrera, va al frente, me gusta su estilo de boxeo; me veo igual a ella porque fue la primera boxeadora argentina y yo la primera representante olímpica. Me gustaría conocerla algún día.

¿Cómo es tu vida cotidiana dentro del boxeo?

Soy una deportista que está en el alto rendimiento, estaba terminando el secundario a distancia porque no me daban los tiempos para ir al colegio; hacía dos turnos y terminaba muy cansada para el día siguiente. Las oportunidades de salir a bailar o juntarme con amigos y salir a comer, no puedo porque cuando peleo tengo que dar el peso.

¿A alguien que quieras agradecer?

Quiero agradecer a todos los sponsors, Trops y Type, a mi familia, toda la gente que me apoya y a mi club de fans.