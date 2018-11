La acción que dejó el boxeo este fin de semana

Se acabó un nuevo fin de semana de boxeo tanto a nivel nacional como internacional. En nuestro país hubo veladas televisadas tanto el viernes, en Capital Federal, Moreno, provincia de Buenos Aires y Goya, provincia de Corrientes, mientras que el sábado hubo acción en Catamarca. En el extranjero, lo más destacado fue la presentación de un argentino en España y una velada con título del mundo en juego en Atlantic City, Estados Unidos.

Viernes con triple velada nacional

La acción del viernes comenzó en el Club Unión de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, donde el local Mauricio Pezzelato (7-1-0 5KO) noqueó técnicamente en el sexto asalto al cordobés Roque Junco (9-6-1 5 KO), para obtener el Título Latino vacante del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría welter. En la pelea de semifondo, el bonaerense Franco Ocampo (9-1-0 3KO) se impuso por puntos en decisión unánime tras seis rounds, al cordobés Juan José Balmaceda (9-1-2 2KO), en las 147 libras. Las tarjetas de los jurados fueron contundentes: Edgardo Codutti (60-54); Hugo Vainesman (58-56) y Alejandro Bokser (60-54). La velada fue transmitida por TYC Sports y promocionada por O.R. Promotions.

En la sede del Club Atlético Huracán en Capital Federal hubo una velada con jóvenes valores, donde en la pelea estelar, el invicto Nicolás Andino (7-0-0 1KO) derrotó sin inconvenientes por puntos en decisión unánime tras seis rounds al salteño Diego Tejerina (10-5-3 9KO), en un pleito enmarcado en el peso superligero. Los tres jurados, Héctor Miguel, Carlos Azzinnaro y Juan Carlos Palmieri, coincidieron en sus tarjetas: 60-54. En el pleito semiestelar de la velada en categoría mosca, el salteño Mauro Liendro (4-3-0-1SD 4KO) dio la sorpresa y derrotó por nocaut en la segunda vuelta al porteño Cristian Choque Chambi (2-2-0). La cartelera fue televisada por DeporTV y promovida por Puro Box.

Foto: @BoxeoHuracan

La noche culminó con la velada que se llevó a cabo en el Club Los Indios de la localidad bonaerense de Moreno, donde Diego La Joya Cháves (27-4-1 23KO) destruyó por nocaut en el segundo asalto al venezolano Jean Carlos Prada (36-10-1 25KO), en un pleito pactado a diez rounds y en la categoría superwelter. En la contienda de semifondo, el ruso radicado en Quilmes, Shokhrukh Abdiev (5-0-1 3KO) empató en decisión dividida tras seis vueltas frente al oriundo de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, Antonio Santillán (5-2-1 3KO), en peso welter. Los jurados marcaron los siguientes números: Manuel Veliz 59-57½ (Santillán); Javier Geido (58-58) y Néstor Savino 58-56 (Abdiev). La velada fue transmitida por TNT Sports y promocionada por The Rodríguez Boxing Promotions.

Sábado de acción en Catamarca

En la única cartelera nacional de la noche sabatina, en el Polideportivo Fray Mamerto Esquiú, de la ciudad de Catamarca, capital de la homónima provincia, el bonaerense Sebastián Papeschi (14-1-0 6KO) no tuvo problemas para adjudicarse el Título Sudamericano de peso supermediano, tras vencer por puntos en un amplio fallo unánime luego de doce rounds, al tucumano Cristian Ríos (22-11-3 7KO). Las tarjetas de los jurados fueron las siguientes: Héctor Gabriel Tavella (119-111½); Fernando Caruncho (119½-110) y Raúl Herrera (120-110½). En la pelea coestelar, el local Javier Herrera (16-2-0 8KO) se impuso ajustadamente por decisión unánime tras diez asaltos, al sanjuanino Fabián Orozco (27-9-4 9KO), en un pleito donde estuvo en juego el Título Latino Plata CMB del peso superpluma. Los jueces marcaron estos números: Héctor Gabriel Tavella (95-94); Fernando Caruncho (95-94); Ramón Aguero (96-93). La jornada fue televisada por TYC Sports y promovida por Sampson Boxing, Tello-Box y J.E.B Boxing.

A nivel internacional, perdió Mauro Godoy y retuvo Bivol

En el Centro Comercial Las Arenas, de la ciudad española de Barcelona, el argentino Mauro El Rayo Godoy (30-4-1 16KO), cayó por puntos en fallo unánime tras diez vueltas, frente al local Sandor Martín (33-2-0 12KO), en lo que fue la pelea estelar de la velada, en categoría superligero. El combate no tuvo televisación en Argentina.

En el Hard Rock Hotel & Casino de Atlantic City, Estado de New Jersey en los Estados Unidos, el ruso Dmitry Bivol (15-0-0 11KO) no tuvo mayores problemas para imponerse por puntos en decisión unánime tras doce rounds, al veterano canadiense y ex campeón mundial, Jean Pascal (33-6-1-1SD 20KO). De está forma, Bivol defendió exitosamente por tercera vez el Título Mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo. Los jurados marcaron las siguientes tarjetas: Lynne Carter (119-109); Henry Eugene Grant (117-111) y Carlos Ortiz Jr. (119-109). La pelea fue televisada por SPACE.