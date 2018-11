¿Cuáles serán los planes de Triple G?

El ex campeón de peso mediano Gennady Golovkin puede decidir firmar uno de los dos paquetes más rentables ofrecidos por DAZN o ESPN para fin de año, dijo el promotor Tom Leffler en ESPN.com.

Loeffler le dijo a ESPN.com que pronto podría reunirse con Golovkin (38-1-1, 34 KOs) de Kazakhstan, 36, en Santa Mónica, California, donde viven, para discutir las propuestas, así como el Deseo 'Triple'. Regreso a la acción de marzo a mayo.

“ESPN y DAZN están muy interesados ​​en Gennady y en la carrera. Ambos tienen un gran presupuesto para GGG …”, dijo Leffler de Golovkin, quien tenía un contrato exclusivo con HBO, pero ahora es agente libre en la cadena de televisión.

“Gennady tomará una decisión este año en la dirección en la que quiere ir ... Le daré los pros y los contras de cada propuesta, y es él quien tomará la decisión final ... Recibiremos el paquete. Dondequiera que vayamos, tanto ESPN como DAZN ofrecen buenos paquetes”.

Recordemos que Canelo Alvarez (50-1-2, 34 nocauts) derrotó a Golovkin como campeón de la AMB / CMB en 160 libras por decisión mayoritaria en la revancha de septiembre de su sorteo en septiembre de 2017, firmó una pelea con varios peleadores por un monto de $ 365 millones.

El servicio de transmisión de DAZN, y perseguirá la tercera corona en tantas divisiones el 15 de diciembre contra la AMB de 168 libras 'regular' de Rocky Fielding, mientras retiene sus títulos de 160 libras.

Golovkin 1-1-1 en sus últimas tres peleas, por decisión unánime sobre el ex campeón Daniel Jacobs (35-2, 29 nocauts) en una batalla para unificar el título, que terminó con 23 peleas GGG, 23, nueve años de desempleo en marzo de 2017 .

La tercera pelea con Álvarez es una advertencia intrigante para firmar con DAZN si la estrella mexicana triunfa contra Fielding (27-1, 15 nocauts) en el Madison Square Garden en Nueva York.

También firmado con DAZN está el colega de la OMB, Dimitri Andrade (26-0, 16 KOs), quien nombró a Golovkin y Álvarez. Rob Brant (24-1, 16 KOs) El campeón 'regular' de la AMB recientemente firmó un contrato con el promotor Top Rank, quien tiene un acuerdo a largo plazo con ESPN.

No está claro si Jacobs podría convertirse en otra opción, luego de la decisión de Sergey Derevyanchenko de dividir la corona de la FIB el mes pasado. Wonder Man está abierto para una reunión con Golovkin o Alvarez, en particular, de acuerdo con su manager Keith Connolly.

Jermale Charlo, titular interino del CMB (27-0, 21 KOs) después de la primera defensa y cuarta victoria consecutiva sobre el zurdo Willy Monroe (23-3, 6 KOs) en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. 22 de diciembre.

En la victoria sobre Monroe, Charlot recibió el mandato del CMB frente a Golovkin, pero el punto de fricción podría ser el desempeño de 'Hit Man' con un asesor fuerte de Al-Haymon, el campeón de los Premiere Boxing Champions, que tiene contratos por tres y cuatro años con Showtime y Fox.