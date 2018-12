Un empate pesado para la historia

Deontay Wilder y Tyson Fury lucharon por un empate por decisión dividida el sábado por la noche en Los Ángeles, con el de Alabaman reteniendo su título de peso pesado del CMB por octava vez después de derribar a su rival británico dos veces.

Pero fue un concurso dramático, y una actuación desconcertante del autoproclamado Gypsy King, cuyo movimiento y juego de piernas (deslizamiento y deslizamiento) le permitieron ganar la mayor parte de las rondas. Pero cuando Wilder aterrizó, era peligroso, y causó furia en la ronda nueve y doce.

Fury hizo bien en recuperarse de la segunda caída cuando Jack Reiss lo contó. De alguna manera, Fury se puso de pie e incluso tuvo a un Wilder exhausto en problemas.

El juez Robert Tapper anotó la pelea 114-112 para Fury, mientras que Alejandro Rochin favoreció a Wilder 115-111. El juez Phil Edwards, el único juez británico, anotó un empate 113-113. Su corresponsal hizo el concurso por tres asaltos a Fury, quien superó ampliamente a Wilder para demostrar que es el peso pesado más hábil del planeta y un showman.

Foto: The Telegraph

Ambos hombres permanecen invictos, Wilder 40-1, Fury 27-1. No es una mala pelea de puesta a punto para Fury en el nivel superior después de 30 meses en el desierto, y dos fáciles peleas de regreso.

Wilder reconoce la asombrosa habilidad de Fury para levantarse en la ronda 12: "Definitivamente me sorprendió que se levantara". El de Alabaman está convencido de que lo ganó, pero admite que le faltaban partes.

"Creo que con las dos derribadas gané la pelea. Ambos somos guerreros, pero con esas dos caídas creo que gané la pelea ... Aceleré mis golpes, no me quedé quieto, tenía demasiadas dudas".

Pero, ¿qué se dijo cuando los dos se abrazaron al final?. "Cuando se enfrentan entre sí y luego tienen una gran pelea como la que se están dando a sí mismos lo que tienen, no se trata solo de que se produzcan gritos. [Fury] dijo que me amaba, me agradeció la oportunidad, me dijo: "Te amo", manifestó Wilder.

Con dichas declaraciones, con algunas más y con el resultado establecido; ambos púgiles como todo el mundo espera que se conozca la fecha de su revancha para definir quien es el mejor y quien romperá con la marca de invicto. Ahora solo resta esperar.