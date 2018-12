Mayweather vs Nasukawa: Las reglas y el entrenamiento abierto

En lo que sigue siendo un evento extraño, Floyd Mayweather boxeará al invicto sensación de kickboxing Tenshin Nasukawa en la víspera de Año Nuevo en Japón, en RIZIN 14. El evento también contará con una pelea entre el campeón de peso mosca Kyoji Horiguchi y el campeón de peso gallo de Bellator Darrion Caldwell en una magnífica cruzada. Golpe promocional.

El conjunto de reglas en el que se disputará básicamente elimina todo riesgo para Floyd Mayweather, ya que es una exhibición de 3 asaltos que no aparecerá en el boxeo de hombres ni en el registro de MMA. No habrá jueces, por lo que presumiblemente no habrá ganadores a menos que alguien termine.

Ambos peleadores llevarán guantes de 8 onzas. Floyd probablemente no esté muy preocupado por pelear con un hombre con varias clases de peso por debajo de él solo por tres rondas.

Entrenamiento

El ícono del boxeo retirado, Floyd Mayweather Jr., se unió a la sensación del kickboxing japonés, Tenshin Nasukawa, en el Mayweather Boxing Club en Las Vegas, Nevada, esta semana para un entrenamiento abierto de medios especiales antes de su partido de exhibición de tres rondas en la víspera de Año Nuevo en Japón.

La pelea fue organizada a ciegas por Rizin Fighting Federation y se une a lo que se espera sea una alineación para Saitama Super Arena el 31 de diciembre de 2018, con una mezcla de artes marciales mixtas (MMA), kickboxing e incluso lucha profesional.

Mayweather fue criticado por exigir un conjunto de reglas especiales, que prohibir patadas, eliminando efectivamente lo único que Nasukawa tiene para ofrecer. Por lo tanto, espere que el producto terminado se parezca mucho a una sesión de combate glorificada, lo cual es una gran noticia para los fanáticos del movimiento de la cuerda, el tejido y el balanceo de hombros.

En cuanto al resto de nosotros, probablemente sigamos hablando de lo que sucedió en UFC 232 unos días antes.