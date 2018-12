Canelo y los rumores de su futuro

El 2018 del boxeo ya entró en la recta final, y a pesar de ello aún quedan algunos combates por realizarse que en principio prometen mucho. Uno de ellos es la pelea que sostendrán el próximo sábado en el Madison Square Garden de Nueva York, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, frente al Campeón Mundial Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, el británico Rocky Fielding, que defenderá por primera su cinturón.

En la previa a este combate, Canelo dialogó con el programa Sportscenter de ESPN Estados Unidos, y allí se refirió a una posible revancha con Floyd Mayweather en un futuro no muy lejano: ''Desde hace mucho tiempo, desde la primera derrota que tuve con él, siempre me preguntan (sobre el segundo combate con Mayweather) y está la espinita ahí, me encantaría tener esa revancha y poder demostrar otras cosas en este punto de mi carrera, creo que con más experiencia sería muy diferente''.

''Para el boxeo sería muy bueno, el también le daría al boxeo algo muy bueno''

Luego, volvió a ratificar que le encantaría realizar esa pelea, pero al mismo tiempo cuestionó los últimos combates que realizó el boxeador estadounidense: ''Me encantaría, pero él es un boxeador retirado que vuelve y que no vuelve, está con sus cosas, sabemos cómo es él, pero si está la posibilidad y quiere volver al boxeo, y quiere hacer esta pelea, me encantaría. Para el boxeo sería muy bueno, él también le daría al boxeo algo muy bueno, que últimamente lo único que le ha dado al boxeo es que baje la credibilidad al boxeo con las peleas que ha hecho, entonces sería bueno una revancha con él''.

Por otra parte, descartó que por el momento haya posibilidades de una tercera pelea con el kazajo Gennady Golovkin: ''No, realmente no tenemos ni pláticas ni acercamientos, son rumores, en lo personal no he tenido pláticas ni hemos hablado de eso, me gusta respetar lo que tengo enfrente, tengo el 15 de diciembre un gran reto, lo voy a pasar, después vacaciones y después ver qué hay en la mesa para mayo, en este momento sólo rumores''.

Lo cierto es que el mexicano querrá convertirse este sábado en el décimo campeón mundial de su país en tres o más divisiones. Los que integran está selecta lista son: con cuatro, Érik Morales, Juan Manuel Márquez y Jorge Arce, y con tres Marco Antonio Barrera, Julio César Chávez, Ábner Mares, Fernando Montiel, Leo Santa Cruz y Humberto Soto.