Siete contendientes de peso mediano para enfrentar a Canelo

Al ganar su tercer título de división de manera salvaje, Álvarez abrió un nuevo mundo de posibilidades en el peso súper mediano si decide quedarse en 168. Sin embargo, se espera que Canelo regrese al peso mediano con varios candidatos dignos que esperan su oportunidad. Es una lista impresionante: Daniel Jacobs, Jermall Charlo, Demetrius Andrade, Billy Joe Saunders y, por supuesto, Gennady Golovkin, quien tuvo dos guerras con Canelo.

Dada la duración del contrato de cinco años y $ 365 millones de Alvarez con el servicio de transmisión de deportes DAZN, se podría argumentar que Canelo se enfrentará a todos estos luchadores mencionados, y más, antes de que finalice el contrato. Y para lo que vale, eso es exactamente lo que está diciendo también Oscar De La Hoya de Golden Boy.

"Daniel Jacobs, BJ Saunders, los hermanos Charlo ... todos lo van a conseguir", dijo De La Hoya a TMZ Sports la semana pasada. "No es un problema. Canelo pelea con los mejores. Eso es todo".

Y con respecto a una inminente pelea de trilogías "GGG", De La Hoya señaló: "¿Va a pelear contra 'GGG' otra vez? Sí, cada vez que decimos que va a pelear con él nuevamente. Él va a pelear con él, será cuando lo digamos ".

Sabemos que Álvarez, de 28 años (51-1-2, 35 KOs), volverá a la acción el 4 de mayo durante el fin de semana del Cinco de Mayo, pero ¿contra quién peleará? Aquí hay algunos contendientes de peso mediano que esperan obtener su oportunidad ante la estrella más grande del boxeo.

Daniel Jacobs (35-2, 29 KOs)

A principios de esta semana, De La Hoya anunció que Canelo peleará el 4 de mayo en Las Vegas, pero no será Jacobs o Golovkin quien se le enfrente. Jacobs claramente no está tratando de escuchar eso, en absoluto. Antes de que Álvarez golpeara a Fielding el sábado por la noche, "The Miracle Man", una vez más, intentó presionar para que se lanzara un tiro a la cara actual del boxeo.



"Soy el candidato perfecto [para luchar contra Canelo]", le dijo Jacobs a Chris Mannix de DAZN. "Ahora soy campeón del mundo y eso dice mucho … Hagamos esto tal vez el Cinco de Mayo en Las Vegas".

Jacobs lleva meses llamando a Canelo. Inmediatamente después de la victoria de Álvarez sobre "GGG" en septiembre, Jacobs no quiso escuchar ninguna charla sobre una trilogía entre los acalorados rivales, diciendo que se merece un tiro al campeón de peso medio unificado.

Incluso se comprometió a noquear a Álvarez. Eso fue antes de que Jacobs anotara una victoria por decisión dividida sobre Sergiy Derevyanchenko en octubre.



Después de esa victoria, Jacobs, de 31 años, dejó claro de nuevo que quiere su oportunidad ante Canelo. La victoria de Jacobs a fines de octubre y la victoria de Canelo en diciembre parecen ser el momento adecuado para un choque del Cinco de Mayo entre los dos. Si no sucede entonces, debería hacerlo más tarde en 2019.



"The Miracle Man" sería más que un desafío para Canelo. Además, el incentivo para Álvarez sería tratar de agregar la correa de peso medio de la FIB de Jacobs a su colección con el objetivo general de convertirse en el rey indiscutible de la división.

Jaime Munguia (31-0, 26 KOs)

El invicto campeón de peso mediano junior de la OMB es un mexicano muy contundente que viene de una derrota por nocaut técnico en el tercer asalto de Brandon Cook en la cartelera secundaria de Canelo-GGG II en septiembre. Munguia, con 6-0 y solo 22 años de edad, tiene el marco y la juventud para subir de peso de manera agresiva, por lo que pelear con 160 o 168 libras no debería ser un problema.



Lo que podría ser un problema, sin embargo, es que Munguia también es un luchador Golden Boy. Mientras que su pelea del 26 de enero con Takeshi, Inoue sería un buen momento para un enfrentamiento del 4 de mayo con Canelo, en caso de una derrota ante Inoue, ¿estaría dispuesto Golden Boy a poner a uno de sus peleadores más prometedores contra la estrella más grande del boxeo?



Munguia tendría mucho que ganar, y Canelo tendría mucho que perder. Pero en el papel, esta es una pelea fantástica.

Los restantes púgiles

Rob Brant (24-1, 16 KOs)

Billy Joe Saunders (26-0, 12 KOs)

Demetrius Andrade (26-0, 16 KOs)

Jermall Charlo (27-0, 21 KOs)

Gennady Golovkin (38-1-1, 34 KOs)

Si Canelo firmase en el 2019 una pelea con algunos de los púgiles mencionado, tendría mucho que preparar porque puede perder más que ganar, si quitamo de la lado lo negocio que deja el deporte. Por otra parte de las peleas que se podría apostar para ver al mexicano en el año entrante sería contra Jacob o Triple G, solo el correr de los meses dirá el futuro del triple campeón mexicano.