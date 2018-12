Flores: “Hoy no respetan tanto el boxeo como antes”

El ex boxeador Rocky Flores visitó los estudios de radio REALPOLITIK para dialogar sobre la actualidad del boxeo argentino, el cual tiene como organización orgánica a la FAB. Cuando fue consultado por cómo se ve los momentos que pasa el pugilismo argentino en la actualidad y si boxeadores como chino Maidana y Maravilla Martínez sirven como inspiración, el respondió:

“ El boxeo hoy por hoy está brillando, pero muy bajo, y pienso que a veces es porque el semillero queda descuidado. Es como cuando vos tenés unos animales y no les das de comer, enflaquecen y no tienen esa potencia, esa fuerza de vivir. Me parece que por ahí viene el problema. Tendríamos que cuidar más a los alumnos, a los pupilos y darles más contención”, afirmó Flores.

“El “Chino” Maidana tuvo la gran suerte de pelear contra el más grande de todos los boxeadores norteamericanos, como podría haber sido Cassius Clay en aquella pelea con Bonavena”, continuó. “Estamos en un terreno de mucho dinero, mucha fama. En pocos segundos uno puede ser brillante o puede terminar despojado”.

En este punto Rocky señaló lo clave que fue su padrino de boxeo Juan Carlos “Tito” Lectour: “El boxeo va sumando, porque había bajado mucho desde que mi padrino “Tito” Lectoure hizo el Luna Park. Lo que sí veo es que hoy no respetan tanto al boxeador como lo hacía él, en el sentido de que Lectoure se encargaba mucho de la vida económica del boxeador, cosa que no hacen hoy los promotores. Bonavena llegó a tener cerca de setenta departamentos, porque la cabecilla de todo esto era Lectoure, para que el día de mañana no se quedará en la calle; lo mismo hizo con Carlos Monzón, Horacio Accavallo, y a otros muchos los ayudó él, como lo hizo conmigo, que no pude ser campeón del mundo pero pude llegar a tener mi departamento, mis comodidades, que me las dio él, como un padre”

En otro punto del diálogo con los panelista de dicho programa, el ex púgil acentúa quienes son los que realmente llegan a ser buen boxeo y cuando dejan el deporte:

“¿Quién vio a un hijo de algún presidente o de alguien bien parado económicamente salir campeón del mundo? Llegan los que tienen hambre, no cualquiera. Si no tenés hambre no vas a llegar, porque no te vas a dejar golpear porque sí”, afirmó Rocky.

“Al principio no ganamos nada más que aplausos, y eso te llena de satisfacción el corazón, pero no la panza. Ahí es donde está lo que le pasa al “Chino” Maidana, por ejemplo. Él dice: "Ya con este dinero que tengo no quiero pelear más, me cansé de no ir a los cumpleaños de mi hija, mi mamá, mi esposa, casamientos, perderme navidades, todo lo que viene, no poder ir porque tengo que estar en otro país cuidándome. Uno naturalmente, cuando está bien con lo que han hecho, no se haría dejar pegar. Ya tienen el pan de cada día asegurado para toda la vida, no les interesa pelear más”, continuó.

“Muchas veces tampoco podés gozar de una buena comida porque al otro día te tienen que pasar para la pelea. El peso es algo muy importante para un boxeador, es muy importante cuidarse. Es el rival más fuerte que hay, que no habla, es la balanza la que te gana a veces, no la pelea”, aclaró Flores.