Promesa de buen boxeo en Nueva York y Gran Bretaña

El 2018 se acaba para el boxeo pero este fin de semana ofrecerá combates muy interesantes. El sábado 22 de diciembre ofrecerá dos campeonatos mundiales desde Brooklyn, Estados Unidos, mientras que en Gran Bretaña habrá dos veladas que prometen ser muy entretenidas, ambas con título en disputa.

En el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, Jermell Charlo (31-0-0 15KO) defenderá por cuarta vez su Cinturón Mundial del Consejo Mundial de Boxeo en la categoría superwelter, frente a su compatriota Tony Harrison (27-2-0 21KO), en la pelea estelar, pactada a doce asaltos. En el segundo combate en importancia de la noche, el gemelo de Jermell, Jermall Charlo (27-0-0 21KO) tendrá la primera defensa del Título Interino Mediano del CMB, frente al ruso Matt Korobov (28-1-0 14KO). Cabe destacar que el rival original de Jermall iba a ser Willie Monroe, quien debió bajarse de la contienda por un doping positivo que se dio a conocer la semana pasada. En la cartelera también tendrá acción el ex-campeón mundial superpluma y ligero FIB, el cubano Rances Barthelemy (26-1-0-1SD 13KO), que se las verá con el probador Robert Frankel (36-19-1 8KO), en un duelo pautado a diez asaltos y en las 135 libras. Toda la acción será televisada para Argentina a través de FOX Sports.

Foto: Brooklyn Boxing

En el Manchester Arena de la homónima ciudad británica, habrá un apasionante duelo entre el Campeón Mundial Pluma de la Federación Internacional de Boxeo, Josh Warrington (27-0-0 6KO), que defenderá su cetro ante Carl Frampton (26-1-0 15KO), ex monarca pluma interino OMB y supergallo AMB y FIB. Además, la cartelera contará con la presencia del ex titular mediano OMB, Billy Joe Saunders (26-0-0 12KO), que enfrentará al ghanés Charles Adamu (32-13-0 25KO) (ocho rounds, peso supermediano), el ex campeón interino AMB de las 161 libras, Martin Murray (37-4-1 17KO) frente al francés Hassan N'Dam N'Jikam (36-3-0 21KO) (12 rounds, peso mediano) y el prospecto irlandés Michael Conlan (9-0-0 6KO) frente al británico Jason Cunningham (24-5-0 6KO) (10 rounds, peso pluma). La cartelera será promovida por Queensberry Promotions.

Foto: Frank Warren - Queensberry Promotions

Casi en simultaneo, en el O2 Arena de Greenwich, Londres, habrá una pelea eliminatoria al Título Mundial Pesado CMB (cuyo campeón es el estadounidense Deontay Wilder), que protagonizarán los británicos Dillian Whyte (24-1-0 17KO) y Dereck Chisora (29-8-0 21KO), en una contienda pautada a 12 asaltos, que será revancha (en diciembre de 2016, ganó Whyte por decisión dividida). Además el monarca mosca del Consejo Mundial de Boxeo, el nicaraguense, Cristofer Rosales (28-3-0 19KO), defenderá por segunda vez su cetro, frente al local Charlie Edwards (13-1-0 6KO). La velada será promocionada por Matchroom Boxing.