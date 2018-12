Miranda: "No se puede vivir del boxeo hoy en día, y menos del femenino”

Hace unos días, Jennifer Miranda (32 años) por primera vez en su carrera fue declarada campeona de España en el boxeo profesional. Anteriormente, ya ha ganado nueve campeonatos de aficionados en España y el mismo número de medallas de torneos internacionales. De amateur a profesional, su próximo sueño y objetivo es ganar el campeonato mundial y ganarlo. "Lucharé por darle a España ese título, creo que lo conseguiré tarde o temprano", le pronunció al periodico EL ESPAÑOL.



A los 22 años, se puso los guantes de boxeo por primera vez, sin tener idea de este deporte. Solía ​​practicar kickboxing, pero estudiar lo que quería lo hizo entrar en un mundo que lo conquistó por completo: "El boxeo es un deporte y un arte que te permite descubrir y destruir al guerrero que tenemos dentro".



Actualmente combina el boxeo profesional con el trabajo en el Comité Olímpico de España (CE). El ícono en el boxeo femenino, quiere ser una guía para las futuras generaciones de niñas:

" No puedes vivir en el boxeo hoy, y menos que las mujeres, tenemos menos beneficios y ventajas que los hombres . Hay mucho que hacer en el boxeo femenino porque no hay suficientes patrocinadores y dinero, estoy luchando para que esto cambie".



Jennifer se formó enseñando, pero su objetivo principal era también estudiar el grado de ciencia deportiva: "No di una nota, y mi amiga me dijo que, habiendo ganado el campeonato de boxeo español, podía participar en la carrera como atleta. alto rendimiento”. Dicho y hecho, los españoles se pusieron a trabajar, presentaron y ganaron, sin saber las reglas de ello. Desde aquí se convirtió en parte del equipo de boxeo amateur femenino español.

JJOO Londres y Río de Janeiro. Dos juegos a los que Jennifer podría ir, pero que no hizo en absoluto debido a circunstancias diferentes.

"Fue una decisión injusta que me alejó de los Juegos en Río, porque sentí que me robaron cuando estás en el boxeo amateur, muchas cosas pasan cuando sales, porque hay muchos intereses, el mundo del boxeo está contaminado". "En este deporte, y tienen mucho poder, todo esto afecta cuando se trata de puntos, es muy injusto y más si ves a alguien que no lo merece", cuenta la española.