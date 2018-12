En este día: Harry Wills había fallecido en 1958

Harry Wills fue víctima de la época en que boxeaba. Al igual que muchos otros pesos pesados ​​negros en la era posterior a Jack Johnson antes de la Segunda Guerra Mundial, a la 'Pantera Negra' le resultaron difíciles las oportunidades. Es una verdadera lástima que un luchador de su calidad nunca haya podido competir en una pelea por el título mundial debido al color de su piel.



A mediados de la década de 1920, Wills fue considerado por muchos como el mejor peso pesado del deporte. No obstante, aunque una pelea entre él y el rey del peso pesado mundial Jack Dempsey parecía tener sentido, la política racial ilógica lamentablemente aseguró que la reunión nunca se materializara.



Antes de convertirse en boxeador profesional en 1910, el casco de Nueva Orleans trabajó como estibador, cargando y descargando embarcaciones. La naturaleza física de su trabajo lo ayudó a moldear su imponente marco de 6 pies y 4 pulgadas, que utilizó con gran efecto en el ring.



Aunque confiaba mucho en su voluminosa estatura en sus primeras competiciones, Wills mejoró sus habilidades de boxeo con el tiempo para convertirse en un operador técnico sólido y en un coloso poderoso.



Con combates contra pesos pesados ​​blancos difíciles de asegurar, Harry a menudo se enfrentaba a otros luchadores negros. Luchó contra Sam Langford, Jeff Clark, Sam McVey y Joe Jeannette en varias ocasiones.



Cuando se les da la oportunidad de desafiar a los atletas blancos, Wills rara vez se decepciona. Golpeó a Gunboat Smith en una ronda y cortó a Charley Weinert en dos. También superó a Willie Meehan, quien derrotó dos veces a Jack Dempsey, y obtuvo una victoria por decisión del periódico sobre Luis Angel Firpo.



En julio de 1920, en el First Regiment Armory de Nueva Jersey, Wills se encontró con Fred Fulton en una pelea que muchos vieron como una batalla por el puesto número uno en la división de peso pesado. Harry usó su poder en bruto y castigando golpes al cuerpo para derribar a su oponente blanco en la tercera sesión.



Con su posición como el innegable retador al título mundial de Dempsey ahora consolidado, la Comisión Atlética del Estado de Nueva York anunció en 1924 que no sancionaría una pelea de campeonato para Dempsey a menos que fuera contra Wills.



Sin embargo, el promotor Tex Rickard no estaba entusiasmado con la posibilidad de una pelea por el título de raza mixta. Dempsey entregó su licencia de Nueva York y Rickard lo inscribió para defenderse contra Gene Tunney en Filadelfia.



Con el anuncio de esta decisión, la oportunidad de Wills de ser coronado campeón mundial de peso pesado se perdió para siempre. Harry continuó luchando, perdiendo ante Jack Sharkey (l dq 13) y Paulino Uzcudun (l ko 4) antes de retirarse en 1932. Tras su salida del deporte, encontró el éxito en el negocio de bienes raíces en Nueva York.

¿SABÍAS?

Imagen: Youtube



Con la barra de colores que limita las oportunidades para los luchadores negros, muchos lucharon entre sí en múltiples ocasiones. Wills se enfrentó a Sam Langford en 22 ocasiones notables y se impuso en la serie.

¿Wills habría derrotado a Dempsey?



Es una pregunta a la que desafortunadamente nunca sabremos la respuesta. Algunos dicen que la fuerza bruta de Harry lo habría visto triunfar sobre el Dempsey más pequeño, mientras que otros argumentan que la implacable ferocidad de Jack le habría ganado la victoria. Independientemente del resultado, es una verdadera pena que la pareja nunca se haya reunido en el ring. Se firmó un contrato de pelea entre el par y se imprimieron los boletos, pero Tex Rickard cerró el acuerdo.

HECHOS RÁPIDOS

Nació el 15 de mayo de 1889 en Nueva Orleans, Luisiana Falleció el 21 de diciembre de 1958 Gana 65 nocauts 47 Pérdidas 8 Empates 2 No concursos 3 No Decisiones 25 Mejor victoria Sam Langford (XI) w ko 6 Worst Loss Jack Sharkey l dq 13 Pros. Físicamente imponente, tremenda fuerza, golpes al cuerpo. Contras Confió demasiado en su tamaño en los primeros combates, luchó en una era en la que fue víctima injustamente