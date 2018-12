Un día como hoy pero de 1908: Johnson ganó el título peso pesado

El mito de que Tommy Burns estaba evitando a Jack Johnson debería ser reemplazado por el hecho de que el campeón mundial de peso pesado estaba esperando un bolso que valiera la pena. Llegó en 1908, cuando se le garantizó la friolera de $30,000 del promotor, Hugh 'Huge Deal' McIntosh, para defenderse contra el retador black el 26 de diciembre en Sydney.

Haciendo la defensa número 12 de su título - regaló 24 libras, siete pulgadas, y fue superado desde la campana de apertura. En un momento dado, el arrogante Johnson expuso su cuerpo e invitó a su oponente a golpearlo tan fuerte como pudo.

Burns hizo precisamente eso, y Johnson apenas se estremeció. El retador parecía estar disfrutando y suspendió el sufrimiento de Burns como resultado. ANTERIOR campeón del mundo, Jim Jeffries, había sido contactado para arbitrar el concurso, pero quería demasiado dinero (se pensaba que era de $ 5,000), así que el promotor McIntosh ofició. 20,000 fanáticos asistieron al estadio al aire libre con otros 30,000 que se cree que estaban fuera del lugar, se sentaron en los árboles, treparon por las paredes y hicieron todo lo posible para echar un vistazo a la acción.

El concurso se detuvo en la ronda 14 cuando la policía se precipitó al ring, preocupada por la paliza que estaba recibiendo Burns. Pero el verdadero problema era seguir. La noticia de que el boxeo había coronado a su primer campeón mundial de peso pesado del mundo negro causó motines y linchamientos en toda América.

JACK LONDON, el famoso novelista, estaba en Sydney cubriendo la lucha por el New York Herald. Escribió: “ ¿La pelea? No hubo pelea. Ninguna masacre armenia podría compararse con la masacre desesperada que tuvo lugar hoy. La pelea, si es que se podría llamar pelea, fue así entre un pigmeo y un coloso ... Pero ahora queda una cosa. Jim Jeffries debe salir de su granja de alfalfa y quitar la sonrisa dorada de la cara de Jack Johnson. Jeff, depende de ti! El Hombre Blanco debe ser rescatado”.

JEFFRIES se había retirado invicto en 1905 e insistió en que no regresaría. Un mes después de que Johnson golpeara a Burns, confirmó esto nuevamente, mientras criticaba a Burns por defender su título contra un hombre negro: 'Tommy Burns tiene su precio: $ 30,000', dijo Jeffries. 'Burns ha vendido su orgullo, el orgullo de la raza del Cáucaso.

El público canadiense nunca será perdonado por permitir que el título del mejor hombre físico del mundo se libere de su custodia por parte de un miembro de la raza africana. "Me negué una y otra vez a conocer a Johnson mientras sostenía el título, aunque sabía que podía vencerlo. Nunca le daría a un negro la oportunidad de luchar por el campeonato del mundo, y les aconsejo a todos los demás campeones que sigan el mismo curso", sostuvo en aquel entonces ex-campeón.

Durante toda la noche me acosaron telegramas que me piden que vuelva a ingresar al ring. Les respondo ahora como lo he hecho cientos de veces: 'He peleado mi última pelea'. El regreso. En el verano de 1910, Jeffries, inactivo durante cinco años, decidió regresar y salvar el deporte de la amenaza de Johnson.

Pero la pelea se convirtió en un anuncio de racismo tan repugnante, es sorprendente que se permitiera que la pelea siguiera adelante en tales circunstancias. Johnson dominó a Jeffries antes de detenerlo en la ronda 15.