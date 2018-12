Lovera se va despidiendo personificando a Carlos Monzon

El año que se encuentra en la cornisa para finalizar es la película de Matías "Monzón" Lovera. Goyano aumentó su récord en la categoría de peso súper mediano y también fue llamado a ser uno de los boxeadores que personificaron a Carlos Monzón en una serie que será transmitida por Space.



El final de la temporada deportiva para Lovera (23 años de edad) fue con otro triunfo por nocaut. En Buenos Aires, durante el día organizado por la Ardentine Box Federation en su estadio el sábado 22, venció a Emiliano "Porky" Vivas en la primera ronda conectando un gancho de izquierda a las costillas de los cordobeses que fueron a la lona.



Con esta victoria, Lovera, nacida en Goya, pero radicada en San Miguel (Buenos Aires), prolongó su invicto en 13 peleas: 12 victorias (9 por KO) y 1 empate. "Me estoy motivando más, esperando la oportunidad de luchar por un título", dijo el boxeador. En sus declaraciones al programa "Salt boxing", especificó cómo intentará actuar en el ring: "Uno de los pisos de arriba debe estar frío, debes revisarte porque la adrenalina puede hacerte olvidar toda la preparación que has hecho".



"Estoy muy tranquilo y feliz cada vez que me visto", atestigua Lovera, quién quiere "estar bronceado" para cuando llegue una batalla importante: "En 2019 espero que llegue el caso, por ahora estoy esperando la oportunidad”.

Por otra parte se le interpelo por sus referentes en el mundo del pugilismo y el goyano Lovera manifestó que tiene como referentes a Nicolino Locche, Sergio “Maravilla” Martínez y a Marcos “Chino” Maidana: “Me gustaba porque era aguerrido y atrevido”, declaró.



En medio de su preparación y lucha, llegó un proyecto inesperado: representar a Carlos Monzón en una serie de televisión. "Envié un correo electrónico cuando se publicó la publicación (fue contactada por el periodista Daniel Santibañez) en la que se buscó a los boxeadores para que la interpretaran. Después de algunas semanas, me llamaron al gimnasio y me dijeron que me habían contratado”, confesó .

En el ambiente del boxeo, a Matías Lovera se lo conoce como “Monzón”. Apodo que le puso uno de sus entrenadores, Fabián Ramírez. “Una vez entré al gimnasio, tenía el pelo largo y mi entrenador me dijo ‘Monzón, vení a entrenar’. Desde ese momento me llamó así y trascendió”, relató el goyano. Algunos ven a Lovera un parecido físico con Monzón, es alto y también zurdo.

Disney Media y Pampa Films están grabando la vida del ex campeón mundial que se verá en 2019 en el canal Space. Desde el productor, informaron que habrá 13 capítulos en los que se mostrará la carrera deportiva y el crepúsculo de una vida que lo vio como el asesino de Alicia Muñiz.



Lovera ha anticipado que explana a "Monzón de los primeros pasos". Del combate a las primeras peleas. Es decir, desde que llegó al gimnasio, entrenamiento y partidos iniciales". Monzón tendrá otros dos protagonistas: Mauricio Paniagua será boxeador en tiempos de títulos mundiales, mientras que Jorge Román será "Carlos" en su edad adulta.

"La producción me envió muchos videos". Monzón fue muy tímido y solo unas pocas palabras en ese momento, y somos lo mismo, especialmente frente a las cámaras", reconoció Corrugado.



El Goyano, que tiene una hija de tres años ("todavía es demasiado joven para acompañar las peleas"), expresó: "Llevo una vida pacífica y de repente estoy en un lugar donde tengo dificultades para adaptarme". En cualquier caso, dijo, "Me siento muy bien, primero me tratan, casi estoy viviendo el sueño del niño".



Lovera, quien trabajó en Edesur ("puso transformadores y medidores") antes de convertirse en un boxeador profesional, sueña con pelear por un título y enfrenta un desafío sin precedentes: alcanzar la fama desde la pantalla pequeña. "Todavía no entiendo cómo logré estar aquí", sentenció.