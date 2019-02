Joshua - Miller ya bate récords

Llegó el momento de que el invicto peleador británico Anthony Joshua, campeón mundial de la categoría pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, tenga su primera presentación en Estados Unidos.

Será el sábado 1° de junio en el mítico Madison Square Garden de Nueva York, donde enfrentará al imbatido púgil local, Jarrell Miller, en lo que será la segunda defensa de los tres cinturones hegemónicos que posee en la actualidad. El combate será bajo la promoción de Matchroom Boxing, empresa comandada por el británico Eddie Hearn.

La expectativa por la pelea es tanta que durante la preventa que se llevó a cabo el viernes por la tarde, Hearn comunicó que la misma se convirtió en solamente dos horas, en la de mayor recaudación en la historia de un evento de boxeo en el Madison Square Garden.

La venta al público en general será a partir el próximo martes 19 a partir del mediodía estadounidense. Las entradas están valoradas en U$$106, U$$156, U$$206, U$$306, U$$406, U$$506, U$$756, U$$1,006, U$$1,256 y U$$2,506 (precios en dólares)

Por otra parte, también el martes, se llevará a cabo una conferencia de prensa en el MSG, donde será la presentación oficial del combate, con la presencia de ambos peleadores y de Eddie Hearn. También se espera que se den detalles de que luchadores podrían participar de la cartelera. "Estamos construyendo un gran evento el 1 de junio y esperamos con ansias el comienzo de la próxima conferencia de prensa de los martes en Nueva York", señaló el promotor británico.