Entrevista. Iara Cortés: "Mi sueño es ser campeona del mundo, no armarle la carrera a otra"

La boxeadora de La Matanza, Iara Cortés, lleva 8 peleas como profesional después de haber disputado 50 a nivel amateur. Conocida como la "Talentosa" lucha no sólo en el ring, sino para que la mujer boxeadora sea respetada con igualdad.

- ¿Cómo fueron tus inicios en el boxeo?

- Yo arranqué a los 15 años cuando fui a mirar una clase de boxeo en Yupanqui, fui a hablar un día y arranqué. Fui para probar y jamás pensé que me iba a subir a un ring porque soy una persona muy tranquila.

Yo empecé a hacer peleas de exhibición en el Yupanqui y después me fui al Leopardi con Andrés Puente y Gabriel Martí. Con Puente hicimos 50 peleas amateurs, de las cuales perdí 2, empaté 2 y las demás las gané. En esta época me tocó ser mamá y jamás se me pasó por la mente abandonar; no quiero desesperarme porque antes peleaba por 5 mil pesos y ahora no. No quiero que nadie me pase por encima.

- ¿Cómo ves el boxeo femenino a diferencia del masculino?

- En el boxeo femenino como en todos los trabajos, a la mujer siempre la tiran abajo. Para conseguir peleas tenes que ser una noqueadora o ir con otras intenciones. Si queres pelear tener que armar tu propio festival como nosotros hicimos en Budge. En octubre hicimos un evento a beneficio donde tuvimos que juntar 70 mil pesos y pelear gratis.

Al principio haces todo esto porque tenes hambre de gloria pero después llega un momento que te cansas, cuando soñás con ser campeona del mundo pero cuando caes en la realidad del boxeo profesional no es tan fácil. Hoy en día prefiero ser una boxeadora amateur, antes peleaba todos los fines de semana y hoy como profesional peleo cada 8 meses más o menos, acá no banca el deporte como en otras provincias. Tengo 8 peleas profesionales, hay mucha diferencia con el boxeo masculino, nunca gané más de 7 mil pesos.

Muchas veces dicen que nosotras no dejamos ganancia y no es así. La mujer aunque este cortada y lastimada sigue sin importar el dolor, no sé porqué siempre nos tiran abajo.

- ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cuesta conseguir sponsors?

- Ahora estoy entrenando con Carlos Castaño en lo técnico, con Facundo Bou y Esteban Rigueiro que son los preparadores físicos y el nutricionista Matías Robaldo. Muchas veces tengo que acomodar las prácticas por la nena y el trabajo. Yo conseguí un montón de sponsors, el tema es mantenerlos. El único sponsor que banco siempre fue “Quique” de Urkupiña, después todos prometen pero nadie cumplen. Yo siempre representé a La Matanza y nunca me dieron nada, incluso salí la segunda mejor amateur en los premiso Jorge Newbery y campeona nacional y metropolitana.

- ¿Cómo fue tu debut en el profesionalismo?

- Tenía que debutar el 20 de abril hace dos años atrás. Desde marzo me venía preparando a full y el 2 de abril falleció de golpe el papá de mi nena. Fue algo inesperado porque los médicos nunca nos dijeron que tenía una neumonía interna. Después de todo esto, pasaron dos semanas y Castaño quería darla de baja, pero necesitaba entrenar porque me iba a agarrar una depresión terrible. Esa pelea fue la mejor de todas, subí agresiva, estaba enojada conmigo misma; ese día perdí me la dieron perdida y se armó un lio total.

Mi debut fue fatal, en la segunda pelea mi nena cae internada con bronquiolitis. Corría por afuera del hospital porque tenía que pelear.

- ¿Cuál es tu objetivo principal ahora?

- Uno siempre está queriendo dedicarse, estoy entrenando al 100 % y no sale. Mi objetivo es campeona del mundo y no armarle la carrera a un deportista. No me siento la mejor, sé que tengo cosas que corregir y sé que puedo llegar porque muchas llegan, los promotores tienen que darle más importancia a las boxeadoras. Tiene que haber igualdad de género como va a hacer la “Locomotora” Olivera que va a pelear la misma cantidad de rounds que los hombres.