Kovalev: “No doy un paso atrás y él tampoco, será interesante”

El campeón de peso semipesado de la OMB podría ser descalabrado contra “Canelo” Álvarez, pese al bolso millonario de ocho cifras más alto de su carrera que obtendría al desafiar al icónico mexicano, pero no es el único número que es importante para el ruso. El veterano también quiere apoderarse del No. 35, substancialmente porque algunas facciones de fogosos y medios han descartado sus posibilidades de sobrepasar con su boxeo a un oponente más pequeño que prosperará dos clases de peso para luchar por su campeonato de 175 libras.

“La pelea va a ser muy interesante, créanme, porque dos [luchadores] con la misma mentalidad están luchando entre sí", certificó Kovalev el miércoles, antes de una conferencia de prensa en Los Ångeles. “Nunca [doy] un paso atrás y él nunca [da] un paso atrás. Es interesante. ¿Quién será más inteligente? ¿Quién será el ganador? Veremos el 2 de noviembre”, agregó.

Sergey, de 36 años de edad, se “extasió” de manera positiva cuando dicha oportunidad, tanto deportiva como lucrativa, de enfrentar al astro pugilista de México se hizo oficial. Cuando se aludió por primera vez al tres veces reinante de peso semipesado que Álvarez estaba interesado en pelear con él, y no en un peso de captura, Kovalev no profesaba.

"En primer lugar, pensé que me estaba tomando el pelo", testificó Kovalev, refiriéndose a su gerente, Egis Klimas. "Mi manager me dijo: 'Oye, Canelo está interesado en pelear contigo'. ¿Cómo realmente? OKAY. ¿Igual es el peso? [Él dijo], 'En tu peso. División de peso semipesado. [Dije que no. Eso no está bien. Me estás tomando el pelo.' [Él dijo], 'No, es real'. [Dije]: 'Si es real, ponga un contrato y fírmelo y me iré'. Y luego tal vez dos, tres semanas, como si se detuviera sobre esto, hablando. Y luego, de nuevo, en algún lugar como: 'Si, te dije que te gusta Canelo, como nuevamente, interesado'. [Dije], 'Vamos. OKAY.' Y a menudo, a menudo, a menudo. Y ya vi en Internet como mucha gente, muchos boxeadores comenzaron como [diciéndole a Canelo], 'Oye, llévame a la pelea'. Como, 'Hey, vamos'. Es gracioso. Y luego, como le dije a Egis, 'Si está listo, ponga un contrato sobre la mesa y vamos a la pelea”, atestiguó el pugilista ruso.